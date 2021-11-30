İzmir’de deprem mi oldu son dakika? İzmir’de kaç şiddetinde deprem oldu, nerelerde hissedildi? AFAD açıklaması geldi...

İzmir'de deprem mi oldu son dakika? İzmir'de kaç şiddetinde deprem oldu, nerelerde hissedildi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) İzmir'de deprem olduğu duyuruldu ve vatandaşlar hemen detayları merak etmeye başladı. İşte son dakika yaşanna İzmir depremiyle ilgili tüm bilgiler...
2020 İZMİR DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?
2020 Ege Denizi Depremi, 30 Ekim 2020 günü Türkiye saati ile 14.51'de, merkez üssü Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarında Türkiye'nin İzmir ilinin Seferihisar ilçesine 23 km mesafede bulunan, yerin 16,5 km altında 6,9 Mw büyüklüğünde meydana gelen ve yaklaşık 16 saniye süren depremdir.
Türkiye ve Yunanistan'da toplam 119 kişinin ölümüne ve 1053 kişinin ise yaralanmasına neden olan deprem, 2020 yılında yeryüzünde meydana gelen depremler arasında en ölümcül deprem olarak kayıtlara geçti.