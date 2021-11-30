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    • 30.11.2021 07:33
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    İzmir’de deprem mi oldu son dakika? İzmir’de kaç şiddetinde deprem oldu, nerelerde hissedildi? AFAD açıklaması geldi...

    Sabah saatinde İzmir’de deprem mi oldu son dakika? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılır oldu. İzmir’de yaşayan vatandaşlar sarsıntı hissedince deprem olup olmadığına ilişkin araştırmalara başladı. Peki İzmir’de kaç şiddetinde deprem oldu, nerelerde hissedildi? T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) İzmir'deki deprem ile ilgili açıklama geldi...İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    İzmir’de deprem mi oldu son dakika?

    İzmir'de deprem mi oldu son dakika? İzmir'de kaç şiddetinde deprem oldu, nerelerde hissedildi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) İzmir'de deprem olduğu duyuruldu ve vatandaşlar hemen detayları merak etmeye başladı. İşte son dakika yaşanna İzmir depremiyle ilgili tüm bilgiler...

    İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

    Ege Denizi'nde saat 07:00'de 5.1 büyüklüğünde deprem oldu. İzmir ilinde de hissedildi. Deniz yüzeyinin 3,97 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Urla ilçesine 56,18 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

    2020 İZMİR DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

    2020 Ege Denizi Depremi, 30 Ekim 2020 günü Türkiye saati ile 14.51'de, merkez üssü Yunanistan'ın Sisam Adası açıklarında Türkiye'nin İzmir ilinin Seferihisar ilçesine 23 km mesafede bulunan, yerin 16,5 km altında 6,9 Mw büyüklüğünde meydana gelen ve yaklaşık 16 saniye süren depremdir.

    Türkiye ve Yunanistan'da toplam 119 kişinin ölümüne ve 1053 kişinin ise yaralanmasına neden olan deprem, 2020 yılında yeryüzünde meydana gelen depremler arasında en ölümcül deprem olarak kayıtlara geçti.

        Deprem ve deprem sonucu oluşan tsunami, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde, Yunanistan'ın Kuzey Ege ve Güney Ege bölgelerinde can kayıplarına ve maddi hasarlara sebep oldu. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de 1'i boğulma sonucu olmak üzere toplam 117 kişi öldü ve 1.034 kişi yaralandı. İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde çok sayıda bina yıkıldı. Yunanistan'da ise 2 kişi öldü ve 19 kişi yaralandı, Sisam Adası'ndaki Meryem Ana Kilisesi yıkıldı.
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