AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı! AÖF puan hesaplama nasıl yapılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi Vize sınavlarını 27-28 Kasım tairhlerinde düzenledi ve hemen sonrasında soru, cevaplar da adayların erişimine açıldı. Şimdi ise gözler sonuçlara çevrildi, peki AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu? İşte detaylar...