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    • 30.11.2021 07:49
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    AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı! AÖF puan hesaplama…

    Açık öğretim olarak üniversite eğitimlerini sürdüren binlerce kişi AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusuna yanıt arıyor. Koronavirüs önlemleri alınarak Türkiye'de 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 111 sınav merkezinde 4 oturum halinde gerçekleştirilen AÖF sınavının soru ve cevapları da yayınlandı. AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı merak edilenler arasında yer alırken AÖF puan hesaplama işleminin nasıl yapıldığı, sınavdan geçme notunun kaç olduğu gibi bilgiler de araştırılmaya başlandı. Peki Açıköğretim sınav sonuçları için tarih verildi mi? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı! AÖF puan hesaplama nasıl yapılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi Vize sınavlarını 27-28 Kasım tairhlerinde düzenledi ve hemen sonrasında soru, cevaplar da adayların erişimine açıldı. Şimdi ise gözler sonuçlara çevrildi, peki AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu? İşte detaylar...

    AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları henüz yayınlanmadı ve tarih verilmedi. AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı.

    Anadolu Mobil uygulaması ve eKampüs Sisteminden sorulara erişebilirsiniz.

    AÖF SORU VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

    84 – 100 AA 4,00 Geçti

    77 – 83 AB 3,70 Geçti

    71 – 76 BA 3,30 Geçti

    66 – 70 BB 3,00 Geçti

    61 – 65 BC 2,70 Geçti

        56 – 60 CB 2,30 Geçti

        50 – 55 CC 2,00 Geçti

        46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

        40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

        33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

        AÖF PUAN HESAPLAMA

        On binlerce öğrencisi bulunan Açıköğretim Fakültesi'nde ders geçme notu hesaplanırken hem vizeden hem de finalden aldığı puanın belirli oranı alınarak
        belirli yüzdesi alınır. Vize sınavlarının yüzde 30'u ve final sınavlarının yüzde 70'i alınarak hesaplama yapılır.

        Örnek vermek gerekirse:

        Vize Notu: 60 (60x0.30) = 18

        Final Notu: 80 (80x0.70) = 56

        Toplam: 74'tür.

        Hesaplanan bu not, kişinin dersten aldığı puandır.
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        Haberler Güncel AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı! AÖF puan hesaplama…
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