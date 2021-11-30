AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı! AÖF puan hesaplama nasıl yapılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi Vize sınavlarını 27-28 Kasım tairhlerinde düzenledi ve hemen sonrasında soru, cevaplar da adayların erişimine açıldı. Şimdi ise gözler sonuçlara çevrildi, peki AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu? İşte detaylar...
AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları henüz yayınlanmadı ve tarih verilmedi. AÖF soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı.
Anadolu Mobil uygulaması ve eKampüs Sisteminden sorulara erişebilirsiniz.
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AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti