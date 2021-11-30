1 Aralık Çarşamba okulların tatil olduğu iller hangileri? Yarın da okullar tatil olacak mı? 1 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir okulların tatil olduğu iller listesi!

Yarın (1 Aralık) okulların tatil durumu ile ilgili son dakika gelişmeler araştırılıyor. Lodos ve olumsuz hava şartları nedeniyle bazı illerde bugün eğitime bir gün ara verildi. Şiddetli fırtınanın devam etmesiyle birlikte okullarda tatilin yarın devam edip etmeyeceği ise merak ediliyor. Peki, 1 Aralık Çarşamba okulların tatil olduğu iller hangileri? Yarın da okullar tatil olacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bartın, Düzce yarın da okullar tatil mi? İşte son dakika açıklamalar...
1 ARALIK YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Yarın okulların tatil olduğu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
İstanbul Valiliği tarafından dün yapılan açıklamada eğitime bir gün ara verildiği duyurulmuştu. İşte o açıklama:
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre;
İlimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 90-110 km/sa hızda devam ederek gece saatlerinden itibaren hızını biraz azaltacağı ve yarın saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hızda sürdüreceği tahmin edilmektedir.
İstanbullu vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 30 Kasım 2021 Salı günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.