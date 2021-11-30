1 Aralık Çarşamba okulların tatil olduğu iller hangileri? Yarın da okullar tatil olacak mı? 1 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir okulların tatil olduğu iller listesi!





Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır.

Kocaeli'de de lodos nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi. Sinop genelinde tüm okullar yurt genelinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle 1 gün süreyle tatil edildi. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle Yüz Yüze Eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.