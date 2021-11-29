Yetersiz altyapı İstanbulluyu mağdur ediyor! Durakta bekleyen vatandaşların zor anları: Kimi ıslandı, kimi karşıya geçemedi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yeni haftada İstanbul'da etkili olması beklenen yağmurla ilgili tahminleri sabah saatlerinde kendini gösterdi.
İstanbullu yağmurlu bir sabah uyandı ve gün içerisinde lodos da etkili oldu.
Yağan yağmur ile birlikte İstanbul'daki altyapı sorunu bir kez daha ayyuka çıktı.
Fotoğrafta: Yolda biriken yağmur suyu durakta bekleyen vatandaşları ıslattı
DURAKTA BEKLEYEN VATANDAŞLARIN ZOR ANLARI
Hasdal - Kemerburgaz yolunun Güzeltepe mevkiinde bulanan NATO Evleri durağında otobüs bekleyen yolcular ve karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar biriken su birikintisi ile zor anlar yaşadı.
Altyapı yetersizliğinden her yağmurda aynı manzaraya sahne olan söz konusu yerin bir türlü onarılmaması bölgede yaşayanları rahatsız ederken CHP'li İBB'ye bağlı yetkililerden bir an önce çözüm bekleniyor.