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    • 29.11.2021 18:28
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    Yetersiz altyapı İstanbulluyu mağdur ediyor! Durakta bekleyen vatandaşların zor anları: Kimi ıslandı, kimi karşıya geçemedi

    İstanbul'u etkisi altına alan yağmur, altyapı sorununu bir kez daha gündeme getirdi. Hasdal - Kemerburgaz yolunun Güzeltepe mevkiinde bulanan NATO Evleri durağında oluşan su birikintisi yüzünden vatandaşlar zor anlar yaşadı. İşte takvim.com.tr objektifine yansıyan o anlar...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Yetersiz altyapı İstanbulluyu mağdur ediyor!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yeni haftada İstanbul'da etkili olması beklenen yağmurla ilgili tahminleri sabah saatlerinde kendini gösterdi.


    İstanbullu yağmurlu bir sabah uyandı ve gün içerisinde lodos da etkili oldu.



    Yağan yağmur ile birlikte İstanbul'daki altyapı sorunu bir kez daha ayyuka çıktı.


    Fotoğrafta: Yolda biriken yağmur suyu durakta bekleyen vatandaşları ıslattı

    DURAKTA BEKLEYEN VATANDAŞLARIN ZOR ANLARI
    Hasdal - Kemerburgaz yolunun Güzeltepe mevkiinde bulanan NATO Evleri durağında otobüs bekleyen yolcular ve karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar biriken su birikintisi ile zor anlar yaşadı.

    Altyapı yetersizliğinden her yağmurda aynı manzaraya sahne olan söz konusu yerin bir türlü onarılmaması bölgede yaşayanları rahatsız ederken CHP'li İBB'ye bağlı yetkililerden bir an önce çözüm bekleniyor.



        ISLANMAMAK İÇİN...
        Durakta bekleyen bir yolcu, yağmur yağdığı günlerde su biriken durak önü ve yaya geçidinde uzun süre beklediklerini belirtti ve ıslanmamak için NATO Evleri durağından bir durak önce veya bir durak sonra inmek zorunda kaldıklarını söyledi.



        SÜRÜCÜLER YAYA GEÇİDİNE RAĞMEN HIZ KESMİYOR!
        Hasdal - Kemerburgaz yolunu kullanan sürücülerin ise yaya geçidini umursamayıp hız kesmeden yolllarına devam etmesi, büyük bir tehlike oluşturuyor.

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