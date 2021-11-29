Yetersiz altyapı İstanbulluyu mağdur ediyor! Durakta bekleyen vatandaşların zor anları: Kimi ıslandı, kimi karşıya geçemedi





ISLANMAMAK İÇİN...

Durakta bekleyen bir yolcu, yağmur yağdığı günlerde su biriken durak önü ve yaya geçidinde uzun süre beklediklerini belirtti ve ıslanmamak için NATO Evleri durağından bir durak önce veya bir durak sonra inmek zorunda kaldıklarını söyledi.







SÜRÜCÜLER YAYA GEÇİDİNE RAĞMEN HIZ KESMİYOR!

Hasdal - Kemerburgaz yolunu kullanan sürücülerin ise yaya geçidini umursamayıp hız kesmeden yolllarına devam etmesi, büyük bir tehlike oluşturuyor.



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