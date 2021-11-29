Son zamanlarda vatandaşa yaşattığı ulaşım çileleriyle gündemden düşmek bilmeyen CHP'li İBB, son olarak metrolarda "tasarruf" adı altında yürüyen merdivenleri durdurdu.
Vezneciler metro istasyonundaki yürüyen merdivenler "tasarruf" adı altında durduruldu mu? Sosyal medyada dikkat çeken görüntü
Sosyal medyada yayılan görüntülerde Yenikapı - Hacıosman metro hattı Vezneciler istasyonundaki merdivenlerin çalışmadığı görüldü.
Vatandaşlar, "Yürüyen merdivenlerin tamamı ekipman tasarrufu adı altında durdurulmuş." mesajını paylaştı.
BU İLK DEĞİL
İstanbul'daki metrolarda geçtiğimiz günlerde yeni bir uygulamaya geçildi.
İBB, yürüyen merdivenlerin bazılarını şerit ve bariyerlerle kapattı.