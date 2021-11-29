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    • 29.11.2021 17:05
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    • 29.11.2021 17:09
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    Vezneciler metro istasyonundaki yürüyen merdivenler "tasarruf" adı altında durduruldu mu? Sosyal medyada dikkat çeken görüntü

    CHP'li İBB geçtiğimiz günlerde metrolarda bulunan yürüyen merdivenlerin bazılarını kapatma kararı almış ve merdivenlerin önüne koyulan bariyerlerin üzerine "Tasarruf nedeniyle kapalı tutulmaktadır.” mesajının asıldığı görülmüştü. Bugün sosyal medyada dolaşan bir görüntüde vatandaşlar Yenikapı - Hacıosman metro hattı Vezneciler istasyonundaki yürüyen merdivenlerin tamamının "ekipman tasarrufu adı altında" durdurulduğunu iddia etti. Görüntülerde yürüyen merdivenlerin çalışmadığı görüldü.

    İBB yürüyen merdivenleri durdurdu mu?

    Son zamanlarda vatandaşa yaşattığı ulaşım çileleriyle gündemden düşmek bilmeyen CHP'li İBB, son olarak metrolarda "tasarruf" adı altında yürüyen merdivenleri durdurdu.

    Vezneciler metro istasyonundaki yürüyen merdivenler "tasarruf" adı altında durduruldu mu? Sosyal medyada dikkat çeken görüntü



    Sosyal medyada yayılan görüntülerde Yenikapı - Hacıosman metro hattı Vezneciler istasyonundaki merdivenlerin çalışmadığı görüldü.



    Vatandaşlar, "Yürüyen merdivenlerin tamamı ekipman tasarrufu adı altında durdurulmuş." mesajını paylaştı.

    BU İLK DEĞİL
    İstanbul'daki metrolarda geçtiğimiz günlerde yeni bir uygulamaya geçildi.

    İBB, yürüyen merdivenlerin bazılarını şerit ve bariyerlerle kapattı.

        "TASARRUF NEDENİYLE KAPALI TUTULMAKTADIR"
        M4 Kadıköy - Tavşantepe Metro Hattı'nın Esenkent ve Tavşantepe duraklarında bulunan bariyerlerin üzerine asılan notta "Sayın yolcularımız ekipmanlarımız tasarruf nedeni ile kapalı tutulmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

        NE KADAR SÜRE KAPALI KALACAĞI BELİRSİZ
        Öte yandan asılan notta merdivenin ne kadar süre ile servis dışı kalacağına ilişkin alanın da boş bırakıldığı görüldü.

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