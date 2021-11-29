Vezneciler metro istasyonundaki yürüyen merdivenler "tasarruf" adı altında durduruldu mu? Sosyal medyada dikkat çeken görüntü

NE KADAR SÜRE KAPALI KALACAĞI BELİRSİZ

Öte yandan asılan notta merdivenin ne kadar süre ile servis dışı kalacağına ilişkin alanın da boş bırakıldığı görüldü.

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