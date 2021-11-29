29 Kasım İstanbul elektrik kesintisi son dakika AYEDAŞ BEDAŞ! İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İkitelli, Yenibosna, Bakırköy, Bahçelievler...

İstanbul'da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki 29 Kasım elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ayrı ayrı veriliyor. Bu nedenle aşağıda yer alan sorgulama linklerinden vatandaşlar, tarih ve ilçe bilgisi seçerek elektrik kesintisi sorgulama işlemi gerçekleştirebiliyor. Peki, İstanbul'da elektirikler ne zaman gelecek? İkitelli, Yenibosna, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Beylikdüzü, Bahçelievler, Güneşli elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar!
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ - 29 KASIM
İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ'ın, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
29 KASIM AYEDAŞ ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ