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    • Güncel
    • 29.11.2021 17:01
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    • 29.11.2021 17:01
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    Tekirdağ'da plakasız motosikletli polisi yaralayıp kaçtı

    Son dakika haberi! Tekirdağ’da ‘dur’ ihtarına uymayan plakasız bir motosikletli, polis memurunu yaralayıp kayıplara karıştı. Polis ekipleri, meslektaşlarını yaralayan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

    İHA
    Plakasız motosikletli polise saldırıp kaçtı!

    Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçe merkezinde, trafik uygulamasında plakası olmayan bir motosiklet durdurulmak istendi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, uygulamadan kaçtı. Çerkezköy'den Kapaklı ilçesi istikametine kaçmaya çalışan şüpheliyi takibe alan motosikletli trafik polisi H.Ç, şüphelinin tekme atması sonucu yola savruldu.



    HASTANEYE KALDIRILDI
    Kazada bacağından yaralanan polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, meslektaşlarını yaralayan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

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