Trabzon'da belirlenen limitlerin altında avlanan 20 ton hamsiye el konuldu

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Su Ürünleri Kontrol ve Denetim faaliyetleri devam ediyor. Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü , özellikle hamsi avcılığının bölgemizde yoğunlaşması sonrasında karaya çıkış noktaları, nakil güzergahları, işleme ve değerlendirme tesisleri, su ürünleri toptan ve perakende balık hali ve perakende satış yerlerinde denetimlerini sıklaştırıldı.

Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürü Cahit Gülbay, bölgede yoğun olarak avcılığı yapılan hamsi için avcılık saatinin 15.00-09.00 olduğunu hatırlattı. Gülbay "1 Eylül itibariyle sona eren yasakların ardından denize açılan balıkçı gemileri avcılığa başladı. Bölgemizde yoğun olarak avcılığı yapılan hamsi için avcılık saati 15:00-09:00. Avcılığın artmasıyla birlikte İl Müdürlüğümüz personelleri de 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde denetimlerine hız verdi. Özellikle 7191 sayılı Kanun ile 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nda yapılan değişiklik sonrasında idari yaptırımların gücü artırıldı. İdari para cezalarının miktarı artarken daha önce kanunda bulunmayan bazı idari yaptırımlar da eklendi. Son günlerde bölgemizde avcılıkta bulunan gırgır gemilerinin yoğunlaşması sonrasında da denetimler hız kazandı. Yapılan denetimler neticesinde 1 nakil vasıtasında 20 ton hamsi balığının mevzuatta yer alan limitlerin altında olması nedeniyle ürüne el konularak idari para cezası işlemi uygulanmıştır. Denetimlerimiz mesai saati gözetilmeksizin devam etmektedir'' dedi.