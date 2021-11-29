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    • 29.11.2021 14:54
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    Vapur seferleri iptal mi? 29 Kasım Kadıköy Eminönü seferleri yapılmayacak mı? İstanbul, İzmir, Bursa arabalı vapur seferleri…

    Hava şartlarından dolayı vatandaşlar Vapur seferleri iptal mi? sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırır oldu. Gezmek isteyen ya da işten eve dönecek olan İstanbul’u vatandaşlar kuvvetli rüzgarın etkisiyle karşılaşınca 29 Kasım Kadıköy Eminönü seferleri yapılmayacak mı? İstanbul, İzmir, Bursa arabalı vapur seferleri iptal mi edildi? Sorgulamalarını yapmaya başladı. Konuyla ilgili Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nden (İDO) peşpeşe açıklamalar geldi. İşte vapur severlerine ilişkin son dakika bilgiler…

    takvim.com.tr
    Vapur seferleri iptal mi?

    Vapur seferleri iptal mi? 29 Kasım Kadıköy Eminönü seferleri yapılmayacak mı? İstanbul, İzmir, Bursa arabalı vapur seferleri iptal mi edildi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.İstanbul'da etkili olan ve bazı bölgelerde rüzgarın hızının saatte 100 kilometrenin üzerine çıktığı ölçüldü ve Meteroroloji'de vatandaşları fırtına konusunda uyarmıştı. Peki hava şartlarından dolayo vapur seferleri yapılmayacak mı? İşte açıklamalar...

    İSTANBUL, İZMİR, BURSA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

    İstanbul'da dün başlayan lodos etkisini sürdürüyor. Bazı vapur seferleri iptal olurken, Kumkapı'da dalgalar metrelerce yükseğe ulaştı.

    İBB Şehir Hatları'na ait bazı seferler iptal oldu. Hava muhalefeti nedeniyle Beşiktaş - Adalar ve Bostancı - Karaköy - Kabataş seferleri yapılamadı.

    İzmir genelinde fırtına etkili oluyor. Bugün fırtına hızının saatte 110 kilometreye kadar ulaşması beklenirken, kuvvetli rüzgar deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, arabalı vapur seferleri dahil tüm deniz seferlerinin 08.25 itibariyle iptal edildiği bildirildi.
    Meteoroloji, gün boyu devam edecek fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

    ARABALI VAPUR SEFERLERİ YAPILMAYACAK MI?

    Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Öte yandan İzmir'de de tüm arabalı vapur seferleri iptal edildi.

        İŞTE İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ

        Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. BUDO ve İDO resmi sayfasından yapılan paylaşıma göre iptal seferleri şu şekilde:
        BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,
        08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
        09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
        09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
        10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
        10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada,
        08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferi
        19:01 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
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