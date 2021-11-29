Vapur seferleri iptal mi? 29 Kasım Kadıköy Eminönü seferleri yapılmayacak mı? İstanbul, İzmir, Bursa arabalı vapur seferleri iptal mi edildi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.İstanbul'da etkili olan ve bazı bölgelerde rüzgarın hızının saatte 100 kilometrenin üzerine çıktığı ölçüldü ve Meteroroloji'de vatandaşları fırtına konusunda uyarmıştı. Peki hava şartlarından dolayo vapur seferleri yapılmayacak mı? İşte açıklamalar...
İSTANBUL, İZMİR, BURSA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?
İstanbul'da dün başlayan lodos etkisini sürdürüyor. Bazı vapur seferleri iptal olurken, Kumkapı'da dalgalar metrelerce yükseğe ulaştı.
İBB Şehir Hatları'na ait bazı seferler iptal oldu. Hava muhalefeti nedeniyle Beşiktaş - Adalar ve Bostancı - Karaköy - Kabataş seferleri yapılamadı.
İzmir genelinde fırtına etkili oluyor. Bugün fırtına hızının saatte 110 kilometreye kadar ulaşması beklenirken, kuvvetli rüzgar deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, arabalı vapur seferleri dahil tüm deniz seferlerinin 08.25 itibariyle iptal edildiği bildirildi.
Meteoroloji, gün boyu devam edecek fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.
ARABALI VAPUR SEFERLERİ YAPILMAYACAK MI?
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Öte yandan İzmir'de de tüm arabalı vapur seferleri iptal edildi.