Vapur seferleri iptal mi? 29 Kasım Kadıköy Eminönü seferleri yapılmayacak mı? İstanbul, İzmir, Bursa arabalı vapur seferleri…

İSTANBUL, İZMİR, BURSA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul'da dün başlayan lodos etkisini sürdürüyor. Bazı vapur seferleri iptal olurken, Kumkapı'da dalgalar metrelerce yükseğe ulaştı.

İBB Şehir Hatları'na ait bazı seferler iptal oldu. Hava muhalefeti nedeniyle Beşiktaş - Adalar ve Bostancı - Karaköy - Kabataş seferleri yapılamadı.

İzmir genelinde fırtına etkili oluyor. Bugün fırtına hızının saatte 110 kilometreye kadar ulaşması beklenirken, kuvvetli rüzgar deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, arabalı vapur seferleri dahil tüm deniz seferlerinin 08.25 itibariyle iptal edildiği bildirildi.

Meteoroloji, gün boyu devam edecek fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.