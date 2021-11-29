Tekirdağ’da fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı fırtına ve yağış uyarısının ardından Tekirdağ'da sabah saatlerinde etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi, Tekirdağ'dan Karabiga, Avşa ve Marmara Adası feribot seferleri iptal edildi.

Marmara Denizi'ndeki adalara yapılacak feribot seferlerinin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından başlanacağı belirtildi. Uluslararası taşımacılık yapan 10 tanker ve şilep de Tekirdağ açıklarında demirledi.

Dalgaların kıyılara vurduğu Tekirdağ, Şarköy, Hoşköy, Kumbağ ve Barbaros balıkçı barınaklarındaki balıkçılar fırtına nedeniyle denize açılamadı.

AFAD vatandaşları fırtınada, çatı uçması, ağaçların devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.