İzmir'de fırtına nedeniyle deniz taştı! Yollar su altında kaldı
İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle Karşıyaka'da deniz taştı. Yelken Kulübü önünde lodosun etkisiyle deniz suyunun taşması sonucu tramvay yolu su altında kaldı. Suyun deniz kenarındaki yürüyüş yolunun yanı sıra kara yoluna da ulaştığı görüldü.
29.11.2021 12:13
- Son Güncelleme: 29.11.2021 12:13
Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü, dün yaptığı uyarıyla İzmir ve çevresi için sarı fırtına uyarısı vermişti. İzmir'de beklenen fırtına sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.