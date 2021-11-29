İzmir’de fırtına nedeniyle deniz taştı! Yollar su altında kaldı

İzmir'de etkili olan sarı fırtına sebebiyle Karşıyaka ilçesinde deniz taştı. Deniz sularından tramvay hattını doldurması nedeniyle seferler iptal edildi. Bu arada İzmir'deki tüm deniz seferleriyse olumsuz hava koşulları sebebiyle geçici süreyle askıya alındı.

