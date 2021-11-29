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İzmir'de fırtına nedeniyle deniz taştı! Yollar su altında kaldı

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle Karşıyaka'da deniz taştı. Yelken Kulübü önünde lodosun etkisiyle deniz suyunun taşması sonucu tramvay yolu su altında kaldı. Suyun deniz kenarındaki yürüyüş yolunun yanı sıra kara yoluna da ulaştığı görüldü.

29.11.2021 12:13 - Son Güncelleme: 29.11.2021 12:13
İzmir’de fırtına nedeniyle deniz taştı! Yollar su altında kaldı

İzmir'de etkili olan sarı fırtına sebebiyle Karşıyaka ilçesinde deniz taştı. Deniz sularından tramvay hattını doldurması nedeniyle seferler iptal edildi. Bu arada İzmir'deki tüm deniz seferleriyse olumsuz hava koşulları sebebiyle geçici süreyle askıya alındı.

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İzmir’de fırtına nedeniyle deniz taştı! Yollar su altında kaldı

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü, dün yaptığı uyarıyla İzmir ve çevresi için sarı fırtına uyarısı vermişti. İzmir'de beklenen fırtına sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

İzmir’de fırtına nedeniyle deniz taştı! Yollar su altında kaldı

Saatteki hızı 110 kilometreye kadar çıkan rüzgar nedeniyle arabalı vapur seferleri iptal edilmişti.

İzmir’de fırtına nedeniyle deniz taştı! Yollar su altında kaldı

Yoğun rüzgarların etkisini gösterdiği Karşıyaka sahilinde ise deniz taştı.

İzmir’de fırtına nedeniyle deniz taştı! Yollar su altında kaldı

Denizden taşan sular, sahil şeridindeki tramvay hattını da etkiledi.

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