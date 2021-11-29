Cezaevi açık görüşleri hangi tarihte başlıyor? Adalet Bakanlığı cezaevi açık görüş süresi ne kadar? Görüş kuralları...

Gündemde yoğun bir şekilde Cezaevi açık görüşleri ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Koronavirüs salgınından dolayı cezaevlerinde uzun süredir açık görüşler yapılmıyordu, konuyla ilgili Adalet Bakanlığı açıklamaları yakından takip ediliyordu. Cezaevindeki binlerce mahkum ve mahkum yakınlarını ilgilendiren haber geldi ve cezaevi açık görüşlerinin başlayacağı tarih duyuruldu. Covid 19 nedeniyle alınan önlemlerde dahil olmak üzere görüş kuralları da belirlendi. Peki Adalet Bakanlığı cezaevi açık görüş süresi ne kadar? İşte tüm detaylar…
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ceza İnfaz Kurumlarında alınan Kovid 19 tedbirleri Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda güncellendi. Yeni düzenleme ile ceza infaz kurumlarında 1 Aralık Çarşamba günü itibariyle açık görüş başlayacak.
AÇIK CEZAEVİ GÖRÜŞ SÜRESİ NE KADAR?
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2022 bütçesi görüşmelerinde yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını nedeniyle cezaevinde ara verilen açık görüşlerin 1 Aralık'tan itibaren başlayacağını kamuoyuna duyurmuştu.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun 24 Kasım'da aldığı yeni kararlar doğrultusunda Kovid 19 tedbirlerini yeniden değerlendirdi. 1 Aralık itibariyle açık görüşlerin başlaması kararı alınırken, görüşme koşulları da belirlendi.
Açık görüşlerde ceza infaz kurumlarına HES kodunda riskli görünenler alınmayacak. Görüşmeler sırasında maske takılması ve hijyen koşullarına uyulması zorunluluğunun yanı sıra, yoğunluğun önlenmesi için ziyaretlerde randevu sistemi uygulanacak. Ayrıca açık görüş süresi 30 dakika ile sınırlı olacak.