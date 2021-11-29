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    • 30.11.2021 08:41
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    1 Aralık Çarşamba Çanakkale, Konya, Balıkesir okullar tatil mi? 1 Aralık hangi illerde okullar tatil? Çanakkale'de yarın okullar tatil mi?

    Okullarda yüz yüze eğitim devam ederken yaşanmış olan lodos ve fırtına sebebiyle bir çok ilde eğitime 1 gün ara verildi. Konu ile ilgili gözler Milli Eğitim Bakanlığı ve Valilik'ten gelen açıklamalara çevrildi. Vatandaşlar arama motorlarında, Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? 1 Aralık Çarşamba Çanakkale, Konya, Balıkesir okullar tatil mi? Sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Çanakkale’de yarın okullar tatil mi? 30 Kasım Salı Çanakkale, Konya, Balıkesir okullar tatil mi?

    En başta İstanbul olmak üzere Marmaranın genelinde etkili olan lodos ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa'da olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu. Ardından Çanakkale ve Balıkesir için de açıklama geldi. Vatandaşlar arama motorlarında, Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? 1 Aralık Çanakkale, Konya, Balıkesir okullar tatil mi? Sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

    ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL Mİ? AÇIKLAMA GELDİ!

    Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklama şöyle; "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısı ile kuvvetli rüzgar ve fırtınanın bu gece ve yarın (30.11.2021 Salı)da Çanakkale İl Genelinde yüksek kesimler başta olmak üzere batı ve güneybatı yönlerden 60-90 km/sa, yüksek kesimlerde yer yer 100km/sa üzeri hızda tam fırtına şeklinde devam etmesinin beklendiği bildirilmiştir. İlimizde hayatı olumsuz etkileyeceği değerlendirilen bu meteorolojik tahminler nedeniyle;

    1- İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel tüm eğitim ve öğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım 2021 Salı günü 1(bir) gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir.
    2-Kamu kurumlarında çalışan hamile personeller ile engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personeller idari izinli sayılacaktır.

    3- Kuvvetli rüzgar, fırtına ve tam fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.

    4- İl Afet Müdahale Planında görevli bulunan çalışma gruplarının personel, taşıt ve ekipman olarak müdahale için hazırlıklı bulunmaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

    BALIKESİR'DE TATİL!

    Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Sevgili vatandaşlarımız, ilimiz genelinde etkisini sürdüren kuvvetli fırtınanın neden olabileceği olumsuz durumlar göz önüne alınarak, yarın ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiştir" ifadesini kullandı.

    Vali Şıldak, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını belirterek, vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

        KOCAELİ'DE EĞİTİME ARA

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

        Yavuz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle il genelinde eğitim kurumlarında yarın yüz yüze eğitimin yapılmayacağını bildirdi.

        Vali Yavuz, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını aktardı.

        SAKARYA'DA DA OKULLAR 1 GÜN TATİL

        Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Sevgili Hemşehrilerim; ilimizde hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları ve lodos nedeniyle eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır…" ifadelerini kullandı.

        YALOVA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

        Yalova'da, olumsuz hava koşulları ve şiddetli lodos nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, il genelinde devam eden olumsuz hava koşullarının ve lodosun, yarın da devam edeceği hatırlatıldı.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Hemşehrilerimizin, öğretmen ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında 30 Kasım 2021 Salı günü, bir günlük ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engellilerimiz, hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır."

        BURSA'DA TATİL

        Bursa Valisi Yakup Canbolat, kuvvetli lodos nedeniyle yarın yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

        Canbolat, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle yarın bütün eğitim öğretim kurumlarındaki yüz yüze eğitime bir günlüğüne ara verildiğini belirtti.

        Vali Canbolat, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını bildirdi.
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