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    • 30.11.2021 08:44
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    İstanbul'da bugün online yemek ve market siparişleri yasaklandı mı? 30 Kasım bugün motorsiklet, scooter, Martı kullanmak yasak mı?

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, lodos nedeniyle motokuryelik hizmeti yapan araçlar başta olmak üzere motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına ilişkin son dakika açıklama yaptı. Peki, 30 Kasım yarın motorsiklet, scooter, Martı kullanmak yasak mı? İstanbul'da bugün motorsiklet kullanmak yasaklandı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    30 Kasım yarın motorsiklet, scooter, Martı kullanmak yasak mı?

    İstanbul'da lodos nedeniyle son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, lodos nedeniyle motokuryelik hizmeti yapan araçlar başta olmak üzere motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına ilişkin son dakika açıklama yaptı. Peki, 30 Kasım yarın motorsiklet, scooter, Martı kullanmak yasak mı? İstanbul'da yarın motorsiklet kullanmak yasaklandı mı? İşte detaylar...

    30 KASIM YARIN MOTORSİKLET, SCOOTER, MARTI KULLANMAK YASAK MI

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, lodos nedeniyle saat 23.00'den yarın saat 18.00'e kadar motokuryelik hizmeti yapan araçlar başta olmak üzere motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

    YEMEKSEPETİ VE GETİR'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMA GELDİ!

    Yemeksepeti ve Getir motorsikletli kurye hizmetini durdurdu.

    İSTANBUL'A EĞİTİME BİR GÜN ARA

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Sevgili hemşehrilerim; İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden #Lodos nedeniyle; Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

        İSTANBUL VALİLİĞİNDEN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

        İstanbul Valiliği, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 70-110 km/sa hızla devam edeceğini bildirdi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden saat 19.00'da alınan verilere göre İstanbul'daki kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, bu gece yarısına kadar 70-110 km/sa hızla devam edeceği belirtildi.

        Gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar rüzgarın 50-60 km/sa hıza düşeceği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

        "Sabahın ilk saatlerinden itibaren hızını arttıracak rüzgarın, saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hıza ulaşacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç-direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımdaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir."

        BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da mevcut hava koşulları nedeniyle oluşabilecek yapısal hasarları incelemek için ekiplerin sahada hazır durumda olduğunu bildirdi.

        Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'daki fırtına nedeniyle İl Müdürlüğümüz, Valiliğimiz, AFAD İl Müdürlüğü ve belediyelerimizle koordineli bir şekilde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut hava koşulları nedeniyle oluşabilecek yapısal hasarları incelemek için ekiplerimiz sahada hazır durumda." ifadelerini kullandı.


        38 KİŞİ YARALANDI
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesi'nde hayatı olumsuz etkileyen lodosla ilgili açıklamalarda bulundu. 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Bakan Koca, "Marmara Bölgesindeyaşanan lodos fırtınasında; İstanbul, Bursa ve Bolu'da maddi hasar ve yaralanma meydana gelmiş, İstanbul Esenyurt, Arnavutköy, Avcılar ve Başakşehir ilçeleri yoğunlukta olmakla bazı ilçelerimizde afet olayları yaşanmıştır. Saat 17.30 itibarı ile afette son durum: Olayda 38 kişi yaralanmış, 4 kişi ise hayatını kaybetmiştir. Yaralılar, olay yerine görevlendirilen 112 ambulanslarımız ile hastaneye nakledilmiştir. Olay olan illerde 24 adet 112 Ambulansı, 3 adet UMKE Timi ile 87 sağlık personeli görev başındadır. Bölge halkına ve bütün ülkemize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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        Haberler Güncel İstanbul'da bugün online yemek ve market siparişleri yasaklandı mı? 30 Kasım bugün motorsiklet, scooter, Martı kullanmak yasak mı?
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