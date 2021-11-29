İstanbul'da bugün online yemek ve market siparişleri yasaklandı mı? 30 Kasım bugün motorsiklet, scooter, Martı kullanmak yasak mı?

İstanbul'da lodos nedeniyle son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, lodos nedeniyle motokuryelik hizmeti yapan araçlar başta olmak üzere motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına ilişkin son dakika açıklama yaptı. Peki, 30 Kasım yarın motorsiklet, scooter, Martı kullanmak yasak mı? İstanbul'da yarın motorsiklet kullanmak yasaklandı mı? İşte detaylar...
30 KASIM YARIN MOTORSİKLET, SCOOTER, MARTI KULLANMAK YASAK MI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, lodos nedeniyle saat 23.00'den yarın saat 18.00'e kadar motokuryelik hizmeti yapan araçlar başta olmak üzere motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyeceğini duyurdu.
YEMEKSEPETİ VE GETİR'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMA GELDİ!
Yemeksepeti ve Getir motorsikletli kurye hizmetini durdurdu.
İSTANBUL'A EĞİTİME BİR GÜN ARA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Sevgili hemşehrilerim; İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden #Lodos nedeniyle; Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.