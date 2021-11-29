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    • 29.11.2021 22:18
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    • 29.11.2021 22:18
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    Zonguldak'ta şiddetli rüzgar can aldı! İnşaat işçisi yıkılan duvarın altında kaldı

    Zonguldak’ta hastane inşaatında şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen duvarın altında kalan inşaat işçisi Serkan Duran (21), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İHA
    Zonguldak’ta şiddetli rüzgar can aldı!

    Zonguldak'ta hastane inşaatında şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen duvarın altında kalan inşaat işçisi Serkan Duran (21), hayatını kaybetti.

    Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde meydana geldi. Hastanenin ameliyathane inşaatında çalışan 21 yaşındaki Serkan Duran şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen duvarın altında kaldı.

    Olayı gören işçiler, durumu 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Serkan Duran'a ilk müdahaleyi yaptı. Durumu ağır olan inşaat işçisi doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Güncel Zonguldak'ta şiddetli rüzgar can aldı! İnşaat işçisi yıkılan duvarın altında kaldı
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