Cezaevi açık görüşleri ne zaman başlayacak? Adalet Bakanlığı cezaevi açık görüş süresi ne kadar? Kurallar belirlendi…

Cezaevi açık görüşleri ne zaman başlayacak? Adalet Bakanlığı cezaevi açık görüş süresi ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Mahkumlar ve yakınları cezaevi açık görüşlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyordu ve belli oldu, açıklama geldi. Covid 19 önlemleri alınarak cezaevi açık görüşleri için kurallar belirlendi. İşte detaylar...
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ceza İnfaz Kurumlarında alınan Kovid 19 tedbirleri Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda güncellendi. Yeni düzenleme ile ceza infaz kurumlarında 1 Aralık Çarşamba günü itibariyle açık görüş başlayacak.
AÇIK CEZAEVİ GÖRÜŞ SÜRESİ NE KADAR?
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2022 bütçesi görüşmelerinde yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını nedeniyle cezaevinde ara verilen açık görüşlerin 1 Aralık'tan itibaren başlayacağını kamuoyuna duyurmuştu.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun 24 Kasım'da aldığı yeni kararlar doğrultusunda Kovid 19 tedbirlerini yeniden değerlendirdi. 1 Aralık itibariyle açık görüşlerin başlaması kararı alınırken, görüşme koşulları da belirlendi.
Açık görüşlerde ceza infaz kurumlarına HES kodunda riskli görünenler alınmayacak. Görüşmeler sırasında maske takılması ve hijyen koşullarına uyulması zorunluluğunun yanı sıra, yoğunluğun önlenmesi için ziyaretlerde randevu sistemi uygulanacak. Ayrıca açık görüş süresi 30 dakika ile sınırlı olacak.