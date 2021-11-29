Cezaevi açık görüşleri ne zaman başlayacak? Adalet Bakanlığı cezaevi açık görüş süresi ne kadar? Kurallar belirlendi…

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU BİRİ ÇOCUK, 3 ZİYARETÇİ İLE GÖRÜŞEBİLECEK



Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların açık görüşünün en fazla yetişkin iki yakını ve ek olarak çocukları ile yapılmasına izin verilecek. Yenilenen Kovid 19 tedbirleri kapsamında görüş yapacak tutuklu ve hükümlü ile görüşe gelecek yakınlarının belirlenen kurallara uyması kaydıyla görüşe izin verilecek. Görüş için belirlenen kurallar şu şekilde:



-Ceza ve İnfaz Kurumlarında gerekli bilgilendirmeler yapılacak ve önlemler alınacak.

-Girişlerde ve salonlarda kalabalık oluşumunu önlemek için randevu sistemi planlanacak.

-Açık görüş alanında aynı zamanda bulunacak ceza infaz memurları, hükümlü/tutuklu ve ziyaretçi sayıları 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde belirlenecek.

-Açık görüşe gelen 12 yaş ve üzeri ziyaretçilerin görüşebilmesi için önerilen aşılama şemasını tamamlamış olması, son 180 gün içerisinde hastalığı geçirmiş olması veya son 48 saat içerisinde sağlık kurumundan alınmış negatif PCR test sonucuna sahip olması istenecek.