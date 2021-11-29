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    • 29.11.2021 14:15
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    İstanbul hortum son dakika: İstanbul'da hortum mu oldu? İstanbul hortum uyarısı geldi mi? 29 Kasım hava durumu!

    İstanbul'da bugün sabah kuvvetli lodos özellikle şehirde etkisi göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da, lodos etkisini sürdürürken hortum uyarısının olup olmadığı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer ediniyor. Peki, İstanbul'da hortum mu oldu? İstanbul hortum uyarısı geldi mi? 29 Kasım İstanbul hava durumu nasıl? İşte İstanbul hortum son dakika haberleri

    İstanbul’da hortum mu oldu?

    İstanbul hortum ile ilgili son dakika gelişmesi olup olmadığı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da, lodos ve yağış etkisini göstermeye başladı. Peki, İstanbul'da hortum mu oldu? İstanbul hortum uyarısı geldi mi? 29 Kasım hava durumu nasıl? İşte detaylar...

    İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

    İstanbul'da, kuvvetli lodos etkili olmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde, Zeytinburnu Sahili'nde, büyük dalgalar oluştuğu görüldü. Sahilde yürüyüş yapanlar da kuvvetli rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul için kuvvetli lodos uyarısında bulunmuştu. Dün etkisini gösteren kuvvetli lodos, bugün sabah saatlerinde de etkili olmaya devam etti. Zeytinburnu Sahili'nde, büyük dalgalar oluştu. Sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar, kuvvetli rüzgara rağmen o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

    İSTANBUL HORTUM UYARISI VAR MI?

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın İstanbul'da etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar konusunda İstanbulluları uyardı. Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

    "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul'da yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor. Rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım."

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gece saatlerine kadar Marmara bölge genelinde, salı günü sabah saatlerine kadar da iç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        Duyuruda, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
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