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    Baykar uçak mühendisi Tarık Kesekci, son yolculuğuna uğurlandı

    Bursa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Baykar Uçak Mühendisi Tarık Kesekci, dün son yolculuğuna uğurlandı. Kesekci için Nevşehir'deki Hacı Rasim Uzer Camii'nde düzenlenen törende konuşan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Tarık kardeşimiz, yüksek donanımlı bir mühendisti. Aynı zamanda kendisi de akıncıydı. Ülkemiz adına çok büyük bir kayıp" dedi. Kesekci'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Taşlıbel Mezarlığı'na defnedildi.

    Baykar uçak mühendisi Tarık Kesekci, son yolculuğuna uğurlandı

    Bursa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Baykar Uçak Mühendisi Tarık Kesekci, dün son yolculuğuna uğurlandı. Kesekci için Nevşehir'deki Hacı Rasim Uzer Camii'nde düzenlenen törende konuşan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Tarık kardeşimiz, yüksek donanımlı bir mühendisti. Aynı zamanda kendisi de akıncıydı. Ülkemiz adına çok büyük bir kayıp" dedi.

    Kesekci'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Taşlıbel Mezarlığı'na defnedildi.

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    Haberler Güncel Baykar uçak mühendisi Tarık Kesekci, son yolculuğuna uğurlandı
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