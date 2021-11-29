Yarın 30 Kasım Salı Tekirdağ, Yalova, Gebze, Balıkesir okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar kapandı?

İstanbul başta olmak üzere pek çok kıyı kentini etkisi altına alan lodos devam ediyor. Bugün birçok kentte rüzgarın etkisi ile çatılar uçtu, direkler devrildi. Bu gelişmeler sonrası çevre illerdeki durum merak ediliyor. Peki, Yarın 30 Kasım Salı Tekirdağ, Yalova, Gebze, Balıkesir okullar tatil mi? Hangi illerde okullar kapandı? İşte detaylar!
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ!
Vali Yerlikaya açıklamasında, "Sevgili hemşehrilerim; İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle;Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verdi.
KOCAELİ'DE DE EĞİTİME ARA VERİLDİ
İstanbul'da eğitime ara verilmesinin hemen ardından Kocaeli'de de lodos nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.