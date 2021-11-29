Yarın 30 Kasım Salı Tekirdağ, Yalova, Gebze, Balıkesir okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar kapandı?

İstanbul başta olmak üzere pek çok kıyı kentini etkisi altına alan lodos devam ediyor. Bugün birçok kentte rüzgarın etkisi ile çatılar uçtu, direkler devrildi. Bu gelişmeler sonrası çevre illerdeki durum merak ediliyor. Peki, Yarın 30 Kasım Salı Tekirdağ, Yalova, Gebze, Balıkesir okullar tatil mi? Hangi illerde okullar kapandı? İşte detaylar!