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    Yarın 30 Kasım Salı Tekirdağ, Yalova, Gebze, Balıkesir okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar kapandı?

    İstanbul'da dünden bu yana etkili olan lodos ve fırtına sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Çok sayıda ilçede ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken, evlerin çatıları da hasar gördü. 4 kişi kayatını kaybetti. Hayatı olumsuz etkileyen lodosun ardından İstanbul ve Kocaeli'nde eğitime 1 gün ara verildi. 30 Kasım Salı günü okullar tatil edildi. Bu gelişmeler sonrası çevre illerdeki durum merak ediliyor. Peki, Yarın 30 Kasım Salı Tekirdağ, Yalova, Gebze, Balıkesir okullar tatil mi? Hangi illerde okullar kapandı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Yarın 30 Kasım Salı Tekirdağ, Yalova, Gebze, Balıkesir okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar kapandı?

    İstanbul başta olmak üzere pek çok kıyı kentini etkisi altına alan lodos devam ediyor. Bugün birçok kentte rüzgarın etkisi ile çatılar uçtu, direkler devrildi. Bu gelişmeler sonrası çevre illerdeki durum merak ediliyor. Peki, Yarın 30 Kasım Salı Tekirdağ, Yalova, Gebze, Balıkesir okullar tatil mi? Hangi illerde okullar kapandı? İşte detaylar!

    İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ!

    Vali Yerlikaya açıklamasında, "Sevgili hemşehrilerim; İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle;Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verdi.



    KOCAELİ'DE DE EĞİTİME ARA VERİLDİ

    İstanbul'da eğitime ara verilmesinin hemen ardından Kocaeli'de de lodos nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

        YARIN 30 KASIM SALI TEKİRDAĞ, YALOVA, GEBZE, BALIKESİR OKULLAR TATİL Mİ? YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR KAPANDI?

        Okulların tatil edilmesi ilgili Tekirdağ, Yalova, Gebze, Balıkesir ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.
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        Haberler Güncel Yarın 30 Kasım Salı Tekirdağ, Yalova, Gebze, Balıkesir okullar tatil mi? Yarın hangi illerde okullar kapandı?
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