Tarık Kesekçi kimdir, kaç yaşında, nereli? Tarık Kesekçi neden öldü?

TARIK KESEKÇİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Baykar Savunma Sanayi Şirketinde Uçak Mühendisi olarak görev yapan 26 yaşındaki Tarık Kesekçi'nin Nevşehirli olduğu öğrenildi. Kesekçinin Türkiye Savunma Sanayinin en önemli envanterlerinden yerli ve milli Akıncı'nın yapımında görevli performans ve analiz mühendislerinin takım liderliğini yapıyordu. Ayrıca Akıncı'nın yapım aşamasını anlatan belgeselde de Selçuk Bayraktar ile birlikte rol almıştı. O belgesel Nevşehir'in gururu Tarık Kesekçi başlığıyla sosyal medyada bir çok kişi tarafından paylaşıldı.