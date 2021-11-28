Yerli Malı Haftası nedir, neler yapılır? Yerli Malı Haftası ne zaman 2021, hangi gün? Yerli Malı Haftası şiirleri...

Kasım ayının sonları yaklaşırken Yerli Malı Haftası ne zaman 2021? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Yerli malı kullanmanın önemine vurgu yapmanın yanı sıra tutumluluk konusunu da öğrencilerin öğrenmesini sağlayan bu önemli hafta her yıl etkinlikler düzenlenerek yapılıyor. Peki Yerli Malı Haftası nedir, hangi gün neler yapılır? Öğretmenler okullarda öğrencilere bugünün değerini anlatıyor. Güzel ve anlamlı Yerli Malı Haftası şiirlerini haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN 2021?
Yerli Malı Haftası (Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası),12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanan belirli günler ve haftalardandır.
YERLİ MALI HAFTASI NEDİR?
Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kısaca Yerli Malı Haftası 1. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amacıyla ilan edilmiştir. Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplanmış ve bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararı alınmıştır. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM'de bu yönde bir konuşma gerçekleştirip ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularının altını çizmiştir. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlanmaya başlamış, 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirilmiştir.