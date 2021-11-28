Yarı tatil ne zaman 2022? Sömestr ne zaman, hangi tarihte? MEB takvimine göre okullar hangi tarihte 15 tatile girecek?

Milyonlarca öğrenci Sömestr ne zaman? Yarı tatil ne zaman 2022, hangi tarihte? Sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırıyor. Hem öğrenciler hem de velileri izin, tatil ya da dinlenme planları yaparken Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı takvimini merak ediyor. İlk ara tatili geride bırakan öğrenciler bu kez ikinci ara tatili ve yarı yıl tatili hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki Okullar hangi tarihte 15 tatil yapacak? İşte MEB takvimine göre merak edilen soruların cevapları…
SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN 2022?
Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi ile kasım ara tatili ve yarıyıl tatili (sömestr tatili) tarihleri belli oldu. Ocak ayında başlayacak olan yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
2. DÖNEM ARA TATİL VE 15 TATİL NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek.
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan 2022 Pazar günü başlayıp 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecek
2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacaktır.