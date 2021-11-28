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    • 28.11.2021 11:53
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    THY'den Güney Afrika'ya tahliye seferi! Omicron varyantı nedeniyle uçuşlar durdurulmuştu

    Son dakika haberi... Koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle uçuşların durdurulduğu Güney Afrika'ya tahliye seferi yapan Türk Hava Yolları, 71 Türk vatandaşını İstanbul'a getirdi.

    THY’den Güney Afrika’ya tahliye seferi

    Türk Hava Yolları (THY), Omicron varyantı nedeniyle uçuşların durdurulduğu Güney Afrika'dan tahliye seferleriyle 71 Türk vatandaşını İstanbul'a getirdi.

    Edinilen bilgiye göre, Güney Afrika'da Cape Twon ve Johannesburg'dan Türkiye'ye dönmek isteyen 71 Türk vatandaşı tahliye seferleriyle sabah 05.30'da İstanbul'a geldi. Yolcular aşılı olma ya da son 180 günde hastalığı geçirme durumuna bakılmaksızın, ücretlerini kendileri karşılamak kaydıyla valilikçe belirlenecek otellerde 14 gün süreyle karantinada kalacakları öğrenildi.

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    Haberler Güncel THY'den Güney Afrika'ya tahliye seferi! Omicron varyantı nedeniyle uçuşlar durdurulmuştu
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