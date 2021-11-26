5 soruda TURKOVAC! TURKOVAC varyantlara karşı etkili mi? TURKOVAC'ın yan etkisi var mı?
Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye, kendi yerli aşısını üretti. TURKOVAC adı verilen yerli aşı hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acil kullanım onayı için başvuruda bulunduklarını söyledi. Peki TURKOVAC varyantlara karşı etkili mi? TURKOVAC'ın yan etkisi var mı? İşte 5 soruda TURKOVAC hakkında merak edilenler...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TURKOVAC için dün acil kullanım onayı başvurusunun yapıldığını, aşının yıl bitmeden yaygın kullanıma girmesinin ümit edildiğini açıkladı.
Bu sürecin olumlu sonuçlanması durumunda aşının seri üretimine geçilecek. Sağlık Bakanlığı, TURKOVAC'ın seri üretiminin Türkiye'de iki tesiste yürütülmesini planlıyor.
Türkiye'nin "kendi aşısını üreten ülke" olarak salgınla mücadelede elini güçlendirmesi ve aşıyı tüm insanlığın kullanımına sunması açısından da büyük önem taşıyan TURKOVAC'ın bugüne kadar geçirdiği süreçleri 5 maddede derlendi.
1- YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI NE ZAMAN BAŞLADI?
Erciyes Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen TURKOVAC'ın ilk aşaması olan Faz 1 çalışmaları, 5 Kasım 2020'de başladı.
44 gönüllü üzerinde uygulanan Faz 1 aşamasının ardından ilk dozu 10 Şubat'ta yapılan Faz 2 çalışmaları ise 250 gönüllüyle yürütüldü ve her iki aşamada da aşıyla ilgili olumlu veriler elde edildi.