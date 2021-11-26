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5 soruda TURKOVAC! TURKOVAC varyantlara karşı etkili mi? TURKOVAC'ın yan etkisi var mı?

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye, kendi yerli aşısını üretti. TURKOVAC adı verilen yerli aşı hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acil kullanım onayı için başvuruda bulunduklarını söyledi. Peki TURKOVAC varyantlara karşı etkili mi? TURKOVAC'ın yan etkisi var mı? İşte 5 soruda TURKOVAC hakkında merak edilenler...

26.11.2021 15:25 - Son Güncelleme: 26.11.2021 15:25
5 soruda TURKOVAC! TURKOVAC varyantlara karşı etkili mi? TURKOVAC’ın yan etkisi var mı?

Türkiye'nin yerli inaktif Kovid-19 aşı adayı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı için değerlendirme ve inceleme sürecinin en az üç hafta sürmesi bekleniyor.

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5 soruda TURKOVAC! TURKOVAC varyantlara karşı etkili mi? TURKOVAC’ın yan etkisi var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TURKOVAC için dün acil kullanım onayı başvurusunun yapıldığını, aşının yıl bitmeden yaygın kullanıma girmesinin ümit edildiğini açıkladı.

5 soruda TURKOVAC! TURKOVAC varyantlara karşı etkili mi? TURKOVAC’ın yan etkisi var mı?

Edinilen bilgiye göre, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna (TİTCK) yapılan bu başvuru sonrasında, TURKOVAC'ın acil kullanım onayını alması en az 3 haftalık süreci gerektirecek.

5 soruda TURKOVAC! TURKOVAC varyantlara karşı etkili mi? TURKOVAC’ın yan etkisi var mı?

Bu sürecin olumlu sonuçlanması durumunda aşının seri üretimine geçilecek. Sağlık Bakanlığı, TURKOVAC'ın seri üretiminin Türkiye'de iki tesiste yürütülmesini planlıyor.

Türkiye'nin "kendi aşısını üreten ülke" olarak salgınla mücadelede elini güçlendirmesi ve aşıyı tüm insanlığın kullanımına sunması açısından da büyük önem taşıyan TURKOVAC'ın bugüne kadar geçirdiği süreçleri 5 maddede derlendi.

5 soruda TURKOVAC! TURKOVAC varyantlara karşı etkili mi? TURKOVAC’ın yan etkisi var mı?

1- YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI NE ZAMAN BAŞLADI?
Erciyes Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen TURKOVAC'ın ilk aşaması olan Faz 1 çalışmaları, 5 Kasım 2020'de başladı.

44 gönüllü üzerinde uygulanan Faz 1 aşamasının ardından ilk dozu 10 Şubat'ta yapılan Faz 2 çalışmaları ise 250 gönüllüyle yürütüldü ve her iki aşamada da aşıyla ilgili olumlu veriler elde edildi.

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