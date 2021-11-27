Son dakika: Müslüme'yi kim öldürdü? Müslüme'nin dedesi öldürüldü mü? Hasan Yağal öldü mü?

DNA SONUÇLARI ORTAYA ÇIKTI

Üç yaşındaki Müslüme'nin cesedi, kaybolduktan 10 gün sonra bulunmuş, 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal tutuklanmıştı. DNA analizinde, dede Yağal'ın küçük kızın babası olduğu ortaya çıktı.

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, Müslüme'nin cesedinden Adli Tıp görevlilerince alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. Küçük kızın DNA örneği ise dede Hasan Yağal ile uyumlu çıktı. Bu durum Müslüme'nin gerçek babasının Hasan Yağal olduğunu ortaya koydu.

HASAN YAĞAL NEDEN TUTUKLANDI?

Hasan Yağal'ın Müslüme'nin ölümünde bir dahli olup olmadığına dair bir bilgi şu ana kadar ortaya çıkmazken, dedenin çelişkili ifadeleri, iğrenç olayların içinde yer alması nedeniyle tutuklu tutulduğu değerlendiriliyor.

HASAN YAĞAL DNA SORUSUNA YANIT VERDİ

Hürriyet'in haberine göre; Dede Hasan Yağal'ın ise hakkındaki suçlamaları reddettiği bildirildi. Müslüme'nin boynundaki tükürük izinin dede Hasan Yağal'a ait olduğu tespit edildi. Hasan Yağal'ın kendisini, "O benim torunum öpmüşümdür" diyerek kendini savunduğu iddia edildi.

MÜSLÜME'NİN TUTUKLANAN DEDESİ, DRONLU ARAMA ÇALIŞMALARINI İZLEMİŞ

MERSİN'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken, 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın (3) cinayet şüphelisi olarak tutuklanan dedesi Hasan Yağal'ın, AKUT'un dronla arama çalışmalarını monitörden izleyerek, takip ettiği ortaya çıktı.

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım'da, Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen Sarıkeçili Yörüklerinden, 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu. En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarının 10'uncu gününde Müslüme'den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme'nin cansız bedeni bulundu. Müslüme Yağal'ın cesedi, Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'ne götürüldü. Burada yapılan otopsinin ardından Müslüme'nin cenazesi, memleketi Karaman'da toprağa verildi.