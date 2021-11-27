Boşanma davalarına nafaka, mal paylaşımı ve velayet ayarı! Mağduriyetler son bulacak

AK Parti kaynakları, tazminat, velayet veya nafaka anlaşmazlıklarından dolayı yıllarca süren davalar sebebiyle tarafların mağdur olduğuna dikkat çekiyor. Boşanma süreçlerinin kısaltılması taslağı üzerinde çalışan AK Parti hukukçuları "Şu anda Türkiye'de çekişmeli boşanma davaları 5-6 yıldan önce bitmiyor, 8-10 yıla uzayanlar bile var. Mal rejimi yüzünden uzadıkça uzuyor.
Taraflar mağdur oluyor. Bu konuda çok şikâyet var. Mesela, ikinci evliliğini yapamıyor veya yaşı geçiyor çocuk yapamıyor. İki taraf da boşanma konusunda kararlı ama bazı konularda anlaşma sağlanamadığı için yıllarda süren çekişme hem kadında hem erkekte ve varsa çocukta travmalar oluşturuyor. O sebeple boşanmalarda tarafların iradesine uygun, yeni mağduriyetlere yol açmayan bir usul geliştiriliyor" değerlendirmesini yaptı.
Avrupa ülkelerinde de yaygın olarak uygulanan sistemi inceleyen AK Parti hukukçuları, Türkiye'de de fikren ve ruhen biten evliliklere ilişkin boşanma davalarının, tarafların bu iradesini hâkim huzurunda dile getirmesi şartıyla kısa sürede sonuçlandırılmasının hedeflendiğine dikkat çekti.