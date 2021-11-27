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    • 28.11.2021 06:22
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    • 28.11.2021 06:26
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    Boşanma davalarına nafaka, mal paylaşımı ve velayet ayarı! Mağduriyetler son bulacak

    Boşanma davalarında sürecin kısaltılmasına yönelik düzenlemenin detayları belli olmaya başladı. AK Parti tarafından hazırlanan düzenlemeye göre boşanma davaları, kısa sürede sonuçlandırılacak ve mağduriyetin önüne geçilecek. Mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi süreçler ise boşanma davasından ayrı olarak yürütülecek.

    Boşanma davalarında yeni dönem! Mağduriyet bitecek

    AK Parti kaynakları, tazminat, velayet veya nafaka anlaşmazlıklarından dolayı yıllarca süren davalar sebebiyle tarafların mağdur olduğuna dikkat çekiyor. Boşanma süreçlerinin kısaltılması taslağı üzerinde çalışan AK Parti hukukçuları "Şu anda Türkiye'de çekişmeli boşanma davaları 5-6 yıldan önce bitmiyor, 8-10 yıla uzayanlar bile var. Mal rejimi yüzünden uzadıkça uzuyor.

    Taraflar mağdur oluyor. Bu konuda çok şikâyet var. Mesela, ikinci evliliğini yapamıyor veya yaşı geçiyor çocuk yapamıyor. İki taraf da boşanma konusunda kararlı ama bazı konularda anlaşma sağlanamadığı için yıllarda süren çekişme hem kadında hem erkekte ve varsa çocukta travmalar oluşturuyor. O sebeple boşanmalarda tarafların iradesine uygun, yeni mağduriyetlere yol açmayan bir usul geliştiriliyor" değerlendirmesini yaptı.

    Avrupa ülkelerinde de yaygın olarak uygulanan sistemi inceleyen AK Parti hukukçuları, Türkiye'de de fikren ve ruhen biten evliliklere ilişkin boşanma davalarının, tarafların bu iradesini hâkim huzurunda dile getirmesi şartıyla kısa sürede sonuçlandırılmasının hedeflendiğine dikkat çekti.

        SÜREÇ UZAMAYACAK
        AK Parti kaynakları, yeni yapılacak düzenleme konusunda "Evlilik birliği fikren, ruhen bitmiş ve sadakat kalmamışsa boşanma için yeterli olacak. Tarafların rızasıyla boşanma sonuçlanacak. Diğer taleplerle ilgili davalar sürecek. Tazminat, velayet gibi konular davanın uzamasına sebep olmayacak. Bu konular ayrı bir yargısal işleme tabi olacak" değerlendirmesini yaptı.

        Birçok Avrupa ülkesinde, boşanma davasıyla nafaka veya mal paylaşımı davası ayrı yürütülürken Türkiye'de ise nafaka, velayet veya mal rejimi davası boşanma davası ile birlikte sonuçlandırılıyor. Bütün konular aynı davada karara bağlanıyor.

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        Haberler Güncel Boşanma davalarına nafaka, mal paylaşımı ve velayet ayarı! Mağduriyetler son bulacak
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