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    • Güncel
    • 28.11.2021 06:50
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    • 28.11.2021 06:54
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden flaş kar yağışı uyarısı! Gün verildi! Türkiye'yi etkisi altına alacak | 28 Kasım - 2 Aralık

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesinden yayınlandı. Meteorolojiden yapılan tahminlerde bugün özellikle Antalya ve Isparta için gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Sel ve taşkınlara karşı dikkatli olunması istendi. 5 günlük hava durumu raporunda ise 1 Aralık Çarşamba günü yurdun büyük bölümünün kar yağışı etkisi altında kalacağı bildirildi. İşte Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri...

    Meteorolojiden flaş kar yağışı uyarısı! Gün verildi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Erzurum'un yükseklerinde sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Antalya ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının, Güney Ege ve İç Anadolu'nun batısında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Antalya ve Isparta çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ulaşımda aksamalar, Çatı Uçması gibi dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        TÜRKİYE GENELİ İL İL GÜNCEL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        EDİRNE °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Denizli çevreleri dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar'ın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 23°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 21°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

        MUĞLA °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

            AKDENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Mersin dışında) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar'ın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

            ADANA °C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

            ANTALYA °C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            HATAY °C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

            MERSİN °C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Konya'nın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            ÇANKIRI °C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

            KONYA °C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

            KASTAMONU °C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

            ZONGULDAK °C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı çok bulutlu, Artvin dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 17°C
            Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            SAMSUN °C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

            TOKAT °C, 16°C
            Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

                DOĞU ANADOLU
                Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimleri ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Erzurum'un yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

                ERZURUM °C, 7°C
                Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

                KARS °C, 5°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                MALATYA °C, 14°C
                Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

                VAN °C, 10°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 14°C
                Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

                GAZİANTEP °C, 16°C
                Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

                SİİRT °C, 14°C
                Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

                ŞANLIURFA °C, 17°C
                Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

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                        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden flaş kar yağışı uyarısı! Gün verildi! Türkiye'yi etkisi altına alacak | 28 Kasım - 2 Aralık
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