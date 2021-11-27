HAVA DURUMU | Meteorolojiden flaş kar yağışı uyarısı! Gün verildi! Türkiye'yi etkisi altına alacak | 28 Kasım - 2 Aralık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Konya'nın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı