Müslüme neden öldürülmüş? Müslüme'nin annesi Selvi Yağal kimdir, kaç yaşında? Küçük Müslüme'nin dedesi neden tutuklandı? Babası itiraf etti!

Tüm Türkiye Müslüme'nin ölümü hakkında son dakika gelişmeleri takip ediyor. Mersin'de 10 gün boyunca dağlık alanda arandıktan sonra ölü bulunan 3 yaşındaki Müslüme'nin annesi Selvi Yağal hakkında aramalar hız kazandı. Alınan son dakika bilgisine göre, Müslüme'nin biyolojik babasının dedesi Hasan Yağal olduğu bildirildi. Küçük kızın dedesi olan 70 yaşındaki Hasan Yağal ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Peki, Selvi Yağal kimdir? Müslüme'nin annesi Selvi Yağal kaç yaşında? Müslüme neden öldürülmüş? Küçük Müslüme'nin dedesi neden tutuklandı? İşte son dakika gelişmeler...
MÜSLÜME'NİN DEDESİ NEDEN TUTUKLANDI?
Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu gün jandarma ekipleri, annesi Selvi, babası Mehmet, dedesi Hasan Yağal, anneannesi, babaannesi, kardeşleri ve halasının da aralarında olduğu 9 yakınını gözaltına aldı. Anneanne Yağal, gece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şüpheli sıfatıyla gözaltında ve karakolda 3 gece geçiren şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 22 Kasım'da adliyeye sevk edildi.
MÜSLÜME'NİN DEDESİ ÖZ BABASI ÇIKTI
Sabah'ın haberine göre, 3 yaşındaki Müslüme'nin cesedi, kaybolduktan 10 gün sonra bulunmuş, 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal tutuklanmıştı. DNA analizinde, dede Yağal'ın küçük kızın babası olduğu ortaya çıktı. Müslüme'nin cesedinden Adli Tıp görevlilerince alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. Küçük kızın DNA örneği ise dede Hasan Yağal ile uyumlu çıktı.
Bu durum Müslüme'nin gerçek babasının Hasan Yağal olduğunu ortaya koydu. Küçük kızın babasının babası olan 70 yaşındaki dede Hasan Yağal ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.