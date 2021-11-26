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    • 27.11.2021 15:44
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    • 27.11.2021 15:44
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    Müslüme neden öldürülmüş? Müslüme'nin annesi Selvi Yağal kimdir, kaç yaşında? Küçük Müslüme'nin dedesi neden tutuklandı? Babası itiraf etti!

    3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümü ile ilgili son dakika detaylar ortaya çıkıyor. Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan sonra cansız bedeni 10 gün sonra bulunan Müslüme Yağal'ın vücudunda öldürücü travmatik lezyon görülmediği belirtilmişti. Alınan son dakika bilgisine göre, Müslüme'nin biyolojik babasının dedesi Hasan Yağal olduğu bildirildi. Peki, Müslüme'nin annesi Selvi Yağal kimdir, kaç yaşında? Müslüme neden öldürülmüş? Küçük Müslüme'nin dedesi neden tutuklandı? Babası itiraf etti!

    Müslüme’nin annesi Selvi Yağal kimdir, kaç yaşında? Müslüme neden öldürülmüş?

    Tüm Türkiye Müslüme'nin ölümü hakkında son dakika gelişmeleri takip ediyor. Mersin'de 10 gün boyunca dağlık alanda arandıktan sonra ölü bulunan 3 yaşındaki Müslüme'nin annesi Selvi Yağal hakkında aramalar hız kazandı. Alınan son dakika bilgisine göre, Müslüme'nin biyolojik babasının dedesi Hasan Yağal olduğu bildirildi. Küçük kızın dedesi olan 70 yaşındaki Hasan Yağal ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Peki, Selvi Yağal kimdir? Müslüme'nin annesi Selvi Yağal kaç yaşında? Müslüme neden öldürülmüş? Küçük Müslüme'nin dedesi neden tutuklandı? İşte son dakika gelişmeler...

    MÜSLÜME'NİN DEDESİ NEDEN TUTUKLANDI?

    Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu gün jandarma ekipleri, annesi Selvi, babası Mehmet, dedesi Hasan Yağal, anneannesi, babaannesi, kardeşleri ve halasının da aralarında olduğu 9 yakınını gözaltına aldı. Anneanne Yağal, gece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şüpheli sıfatıyla gözaltında ve karakolda 3 gece geçiren şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 22 Kasım'da adliyeye sevk edildi.



    MÜSLÜME'NİN DEDESİ ÖZ BABASI ÇIKTI

    Sabah'ın haberine göre, 3 yaşındaki Müslüme'nin cesedi, kaybolduktan 10 gün sonra bulunmuş, 70 yaşındaki dedesi Hasan Yağal tutuklanmıştı. DNA analizinde, dede Yağal'ın küçük kızın babası olduğu ortaya çıktı. Müslüme'nin cesedinden Adli Tıp görevlilerince alınan DNA örneği annesi ile uyumlu çıkarken babası ile uyumsuz çıktı. Küçük kızın DNA örneği ise dede Hasan Yağal ile uyumlu çıktı.

    Bu durum Müslüme'nin gerçek babasının Hasan Yağal olduğunu ortaya koydu. Küçük kızın babasının babası olan 70 yaşındaki dede Hasan Yağal ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

        MÜGE ANLI'DAN CANLI YAYINDA FLAŞ AÇIKLAMALAR
        Konuyla ilgili olayın aydınlanması için ilk günden itibaren çalışmalar yürüten Müge Anlı da canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu.



        BİRÇOĞU DOĞRU DEĞİL
        Anlı basında yer alan iddiaların birçoğunun gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Anlı, "Bu arada şunu söyleyeyim bu 2.5 yaşındaki Müslüme ile ilgili çok sayıda haber var, dediğim gibi yayın yasağı olduğu için ben bu konuda bildiklerimi aktaramıyorum ama çıkan haberlerin birçoğu doğru değil. Konuşamıyorum yayın yasağı olduğu için ama başka türlü bir hikaye var orada." dedi.

        ANNESİNİN İFADESİ!

        Yanışlı Mahallesi'ndeki çadırlarına dönen aile üyeleri ise iddialarla ilgili konuşmak istemedi. Anne Selvi Yağal, "Kayınpederim neden tutuklandı, bilmiyorum" dedi.

        UZMAN İSİM DEĞERLENDİRDİ!

        Süreci değerlendiren ÇÜ Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'ndan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, 3 yaşındaki çocuğun, 11 derece sıcaklıkta ormanda korumasız 1 gece bile geçirmesinin mümkün olmadığını belirterek, şunları söyledi:

        "İnsan vücut sıcaklığı 36-37 derecedir. 32-35 derecenin arasında hipodermiye girer. Vücut ısısı 28 derecenin altına düşünce kalp, sinir sistemi ve diğer organlar sağlıklı bir şekilde çalışamaz. Hipotermi tedavi edilmezse kalp ve dolaşım sistemi iflas eder ve ölümle sonuçlanır. 11 derece hissedilen hava koşullarında kendini koruması mümkün olmayan 3 yaşındaki çocuk, altına ıslatmışsa daha hızlı hipotermiye girer. 3 yaşındaki çocuğun bu koşullarda dağda 10 gece geçirmesini bırakın, 1-2 gece bile yaşaması pek olası değildir. 24 saat içinde hayatını kaybeder. Yetişkin bir insan bu koşullarda kendini soğuktan korumak için çaba gösterir ama 3 yaşındaki bir çocuk için bu mümkün değil. Vücudunda darp ve yara izi yoksa ve larvalar da oluşmuşsa kaybolduktan en erken 24 saat içinde ölmüştür. Tabi kesin bir şey söylemek için adli otopsi raporundaki bulguları bilmem gerek."
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        Haberler Güncel Müslüme neden öldürülmüş? Müslüme'nin annesi Selvi Yağal kimdir, kaç yaşında? Küçük Müslüme'nin dedesi neden tutuklandı? Babası itiraf etti!
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