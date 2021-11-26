DGS sınavı ne zaman 2022? Dikey Geçiş Sınavı hangi tarihte düzenlenecek? 2022 ÖSYM DGS sınav takvimi belli oldu mu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. ÖSYM bu yıl Temmuz ayında gerçekleştirmişti ve 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla çıkarmak isteyen öğrencilerin katıldığı DGS tarihi merakla araştırılanlar arasında yer aldı. İşte tüm bilgiler...
DGS SINAVI NE ZAMAN 2022?
ÖSYM takvimi henüz belli olmadı, 2022 yılı DGS sınav tarihi açıklandığında haberimizde yer alacaktır. 2021 yılında Temmuz ayında gerçekleşmişti.
DİKEY GEÇİŞ SINAVI NEDİR, KİMLER KATILABİLİR?
DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır.
DGS'ye girebilmek için bir meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir.
Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS'ye girebilirsiniz.
Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksekokulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS'ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.