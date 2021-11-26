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    • 26.11.2021 17:42
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    DGS sınavı ne zaman 2022? Dikey Geçiş Sınavı hangi tarihte düzenlenecek? 2022 ÖSYM DGS sınav takvimi belli oldu mu?

    İki yıllık önlisans eğitimlerini dört yıla lisansa tamamlamak isteyen binlerce öğrenci ÖSYM’nin her yıl düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı’na katılıyor. 2021 yılının sonu yaklaşmışken bu kez 2021 ÖSYM takvimi merakla araştırılanlar arasında yer aldı. Peki DGS sınavı ne zaman 2022? Dikey Geçiş Sınavı DGS hangi tarihte düzenlenecek? Eğitim seviyesini daha da yükseltmek için bu sınavı bir fırsat gören binlerce öğrencisinin merak ettiği DGS 2022 sınav tarihi ile ilgili ÖSYM’den açıklama geldi mi? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    DGS sınavı ne zaman 2022?

    DGS sınavı ne zaman 2022? Dikey Geçiş Sınavı hangi tarihte düzenlenecek? 2022 ÖSYM DGS sınav takvimi belli oldu mu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. ÖSYM bu yıl Temmuz ayında gerçekleştirmişti ve 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla çıkarmak isteyen öğrencilerin katıldığı DGS tarihi merakla araştırılanlar arasında yer aldı. İşte tüm bilgiler...

    DGS SINAVI NE ZAMAN 2022?

    ÖSYM takvimi henüz belli olmadı, 2022 yılı DGS sınav tarihi açıklandığında haberimizde yer alacaktır. 2021 yılında Temmuz ayında gerçekleşmişti.

    DİKEY GEÇİŞ SINAVI NEDİR, KİMLER KATILABİLİR?

    DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır.

    DGS'ye girebilmek için bir meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir.

    Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS'ye girebilirsiniz.

    Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksekokulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS'ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.

        DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        2021 DGS kılavuzunda puan hesaplamalar hakkında verilen bilgiler şöyledir;

        Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

        Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

        Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.

        Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. 2020-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2021-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.
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        Haberler Güncel DGS sınavı ne zaman 2022? Dikey Geçiş Sınavı hangi tarihte düzenlenecek? 2022 ÖSYM DGS sınav takvimi belli oldu mu?
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