CHP ve medyasının 'miting' iddiasına Mersin Valiliği'nden yalanlama!

CHP'NİN YALANINI MEDYASI KÖPÜRTTÜ

Cumhuriyet Halk TV, TELE 1, T24, Evrensel gibi yayın organları iddiayı köpürterek algılara oynadı.

"İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZDIR"

CHP ve medyasının iddiasını Mersin Valiliği yalanladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı tarafından 04 Aralık 2021 Cumartesi günü ilimizde düzenlenmek istenen mitinge izin verilmediği yönündeki açıklamalar ve haberler tamamen asılsızdır." ifadelerine yer verildi.

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığınca 04 Aralık 2021 tarihinde yapacakları miting ile ilgili yapılan açıklama ve buna istinaden bazı medya organları ve sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı tarafından 04 Aralık 2021 Cumartesi günü ilimizde düzenlenmek istenen mitinge izin verilmediği yönündeki açıklamalar ve haberler tamamen asılsızdır.

İl ve ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahı, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'nun 6. Maddesine istinaden Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) grubu bulunan siyasi partilerin il ve ilçe temsilcilerinin görüşleri alınarak mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirlenmektedir. Bu kapsamda ilimizde toplantı ve gösteri yürüyüşü güzergahları Mersin CHP İl Başkanlığı'nın da görüşü alınarak belirlenmiş ve mutat vasıtalarla ilan edilmiştir. Bu nedenle "Kent Merkezi Akdeniz İlçesi Cumhuriyet Meydanı" miting alanı olarak belirlenmediğinden, bu alanda siyasi parti mitingi gerçekleştirmek hukuken mümkün değildir.

CHP İl Başkanlığınca Valiliğimize verilen 25.11.2021 tarihli dilekçe ile "Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu Yanı Miting Alanı"nda yapılmak istenilen mitingin uygun görüldüğü Valiliğimizce yazılı olarak CHP İl Başkanlığına bildirildiği halde İl Başkanlığınca yapılan basın açıklamasındaki ifadelerin gerçekle bağdaşmayarak çarpıtılması talihsizliktir."