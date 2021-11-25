Anne, baba, dede ve ağabeyin son dakika ifadeleri! Yörük kızı Müslüme cinayetinde itiraf geldi mi? Müslüme Yağal'ın otopsi sonucunda ölüm nedeni...

Müge Anlı'da gündeme gelen ve Türkiye'nin konuştuğu Müslüme Yağal'ın şüpheli ölümünde son olarak dede tutuklanmıştı. 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölüm nedeni ve adli tıp sonucu merak ediliyor. Anne, baba, dede ve ağabeyin ifadelerinde neler söylediği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kaybolduktan 10 gün sonra ormanlık alanda cansız bedenine ulaşılan Müslüme bebeğin nasıl öldüğü sorusuna yanıt aranıyor. Peki Yörük kızı Müslüme cinayetinde itiraf geldi mi? Ağabey, ''Ben konuşamıyorum, rahat değilim'' dedi. İşte son gelişmeler...
ANNE BABA VE AĞABEYİN İFADELERİ!
Müslüme Yağal'ın ölümünde anne baba, ağabey ve dedenin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alınmıştı. Herkes serbest kalmış sadece dede tutuklanmıştı.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ağabey Yağal, "Siz serbest kaldınız. Dedeniz neden tutuklandı?" sorusunu şöyle yanıt verdi; "Bilmiyorum. Bir anda oldu. Anlamadım… Kaybolduğu gün ailemle hayvanları otlatmaya gitmiştik. Döndüğümüzde kaybolduğunu öğrendik. Dedemin neden tutuklandığını bilmiyorum."
"KONUŞAMIYORUM RAHAT DEĞİLİM"
Ağabey Yağal, "İfadende neler söyledin?" sorusunu ise "Ben konuşamıyorum. Rahat değilim. Bir şey söylemedim" şeklinde cevapladı.
ŞOKE EDEN İDDİA: AİLESİ TAM TERSİ BÖLGEYİ GÖSTERMİŞ
Müslüme Yağal'ın ölümünde cinayet ihtimali düşünülürken, çarpıcı bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Müslüme'nin ailesinin, küçük kızın kaybolduğu bölgenin doğusunu arattığı, Müslüme'nin cesedinin ise güney batıda bulunduğu iddia edildi. Ailesinin farklı yeri göstermesi ise akıllarda soru işareti bıraktı.
DEDE DE AYNI ÇADIRDA KALIYORMUŞ
Müslüme'nin ölümüyle ilgili tutuklanan dede Hasan Yağal'ın (70), ailesiyle birlikte hayvancılık yaptığı, yazın memleketleri Karaman'a, kışın da Mersin'in Gülnar ilçesine geldiği belirtildi. Hasan Yağal'ın, eşi, çocukları ve torunlarının dağda kurulan çadırda hep birlikte kaldığı öğrenildi.
Öte yandan Müslüme'nin geçen yıl çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Sosyal medya platformunda yayınlanan 14 saniyelik görüntüde Müslüme'nin, dağlık arazide gülerek yürüdüğü anlar yer aldı.