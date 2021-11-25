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    • 26.11.2021 09:32
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    Anne, baba, dede ve ağabeyin son dakika ifadeleri! Yörük kızı Müslüme cinayetinde itiraf geldi mi? Müslüme Yağal'ın otopsi sonucunda ölüm nedeni...

    Mersin'in Gülnar ilçesinde ailesi çadır kurarken aniden ortadan kaybolan Yörük kızı Müslüme için 10 gün boyunca arama çalışmaları yapılmıştı. 3 yaşındaki küçük kızın 10. günün sonunda cansız bedenine ulaşılmıştı. Vücudunda öldürücü travmatik lezyon görülmediği belirtilen bebeğin cansız bedeninin üzerinde larvalar oluştuğu görülmüştü. Şüpheli ölümün ardından aile bireyleri tek tek gözaltına alınmış 8 kişiden 1'i tutuklanmıştı. Peki Yörük kızı Müslüme cinayetinde itiraf geldi mi? Müslüme Yağal'ın otopsi sonucunda ölüm nedeni belli oldu mu? Anne, baba, dede ve ağabeyin son dakika ifadeleri merak ediliyor. İşte son dakika gelişmeler...

    Yörük kızı Müslüme cinayetinde itiraf geldi mi?

    Müge Anlı'da gündeme gelen ve Türkiye'nin konuştuğu Müslüme Yağal'ın şüpheli ölümünde son olarak dede tutuklanmıştı. 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölüm nedeni ve adli tıp sonucu merak ediliyor. Anne, baba, dede ve ağabeyin ifadelerinde neler söylediği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kaybolduktan 10 gün sonra ormanlık alanda cansız bedenine ulaşılan Müslüme bebeğin nasıl öldüğü sorusuna yanıt aranıyor. Peki Yörük kızı Müslüme cinayetinde itiraf geldi mi? Ağabey, ''Ben konuşamıyorum, rahat değilim'' dedi. İşte son gelişmeler...

    ANNE BABA VE AĞABEYİN İFADELERİ!

    Müslüme Yağal'ın ölümünde anne baba, ağabey ve dedenin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alınmıştı. Herkes serbest kalmış sadece dede tutuklanmıştı.

    Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ağabey Yağal, "Siz serbest kaldınız. Dedeniz neden tutuklandı?" sorusunu şöyle yanıt verdi; "Bilmiyorum. Bir anda oldu. Anlamadım… Kaybolduğu gün ailemle hayvanları otlatmaya gitmiştik. Döndüğümüzde kaybolduğunu öğrendik. Dedemin neden tutuklandığını bilmiyorum."

    "KONUŞAMIYORUM RAHAT DEĞİLİM"

    Ağabey Yağal, "İfadende neler söyledin?" sorusunu ise "Ben konuşamıyorum. Rahat değilim. Bir şey söylemedim" şeklinde cevapladı.

    ŞOKE EDEN İDDİA: AİLESİ TAM TERSİ BÖLGEYİ GÖSTERMİŞ

    Müslüme Yağal'ın ölümünde cinayet ihtimali düşünülürken, çarpıcı bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Müslüme'nin ailesinin, küçük kızın kaybolduğu bölgenin doğusunu arattığı, Müslüme'nin cesedinin ise güney batıda bulunduğu iddia edildi. Ailesinin farklı yeri göstermesi ise akıllarda soru işareti bıraktı.

    DEDE DE AYNI ÇADIRDA KALIYORMUŞ

    Müslüme'nin ölümüyle ilgili tutuklanan dede Hasan Yağal'ın (70), ailesiyle birlikte hayvancılık yaptığı, yazın memleketleri Karaman'a, kışın da Mersin'in Gülnar ilçesine geldiği belirtildi. Hasan Yağal'ın, eşi, çocukları ve torunlarının dağda kurulan çadırda hep birlikte kaldığı öğrenildi.

    Öte yandan Müslüme'nin geçen yıl çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Sosyal medya platformunda yayınlanan 14 saniyelik görüntüde Müslüme'nin, dağlık arazide gülerek yürüdüğü anlar yer aldı.

        DEDESİ, DRONLU ARAMA ÇALIŞMALARINI İZLEMİŞ

        Öte yandan Müslüme Yağal'ın cinayet şüphelisi olarak tutuklanan dedesi Hasan Yağal'ın, AKUT'un dronla arama çalışmalarını monitörden izleyerek, takip ettiği ortaya çıktı.

        NE OLMUŞTU?

        En son çadırın önünde oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler arama çalışması başlattı. Çalışmalarda dron ve Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) da kullanıldı. Müslüme'nin kaybolduğu çadırın çevresindeki 25 kilometrelik alan hem havadan hem de karadan tarandı.

        BABA "HUSUMETLİLERİMİZ VAR" DEDİ

        AKUT ve AFAD ekipleri, bölgedeki kanyonda sarp ve dik yamaçlara halatlarla indi. Ekipler dağ taş demeden didik didik arama yaptı. Jandarma ayrıca Müslüme'nin aile üyelerinin de aralarında olduğu 100'e yakın kişinin ifadesini aldı. Ekipler, ifadeler arasında çelişki olup olmadığını da inceledi. Baba Mehmet Yağal'ın "Husumetlilerimiz var" açıklaması da değerlendirildi, bölgeye gelen şüpheli araçlar da incelendi.
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        Haberler Güncel Anne, baba, dede ve ağabeyin son dakika ifadeleri! Yörük kızı Müslüme cinayetinde itiraf geldi mi? Müslüme Yağal'ın otopsi sonucunda ölüm nedeni...
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