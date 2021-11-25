Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi duyurdu! TURKOVAC, COVID-19 ilacı ve 40 bin atama...

Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısı'nda konuşan Bakan Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Koca, 50 bin metrekare büyüklüğünde olan Aşı Ar-Ge Üretim Merkezinin projesinin tamamlandığını, önümüzdeki günlerde ihalesinin yapılacağını açıkladı. Koca, "Dünyanın bu alandaki en gelişmiş ünite merkezinin inşaatını gelecek yıl sonunda bitirmek istiyoruz. Dünyada bu anlamda bu altyapıyla bu büyüklükte ikinci bir yer olmadığını tahmin ediyorum" dedi.
MOLNUPİRAVİR İLACI
Bakan Koca, İngiltere'nin kullanımına onay verdiği COVID-19 ilacı Molnupiravir ile ilgili olarak "700 dolar olan ilacın 30-35 kat oranında daha az maliyetle olan ilacı 3-4 hafta içinde vatandaşla buluşturacağız" dedi.
40 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI ATAMASI
Bakan Koca, sağlık çalışanlarının atamasıyla ilgili de bir müjdeyi paylaştı. 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin KPSS puanına göre mülakatsız atanacağını ifade eden Koca, 10 bin kişinin de sürekli çalışan kadrosunda yer alacağını söyledi.