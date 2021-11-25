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    • 25.11.2021 21:15
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    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi duyurdu! TURKOVAC, COVID-19 ilacı ve 40 bin atama...

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 bin metrekare büyüklüğünde olan Aşı Ar-Ge Üretim Merkezi projesinin tamamlandığını, yakında ihalesinin yapılacağını açıkladı. Sağlık çalışanlarının atamasıyla ilgili de bir müjdeyi paylaşan Bakan Koca, 40 bin atama yapılacağını bildirdi.

    Bakan Koca müjdeyi duyurdu! TURKOVAC, atama...

    Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısı'nda konuşan Bakan Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu.

    Sağlık Bakanı Koca, 50 bin metrekare büyüklüğünde olan Aşı Ar-Ge Üretim Merkezinin projesinin tamamlandığını, önümüzdeki günlerde ihalesinin yapılacağını açıkladı. Koca, "Dünyanın bu alandaki en gelişmiş ünite merkezinin inşaatını gelecek yıl sonunda bitirmek istiyoruz. Dünyada bu anlamda bu altyapıyla bu büyüklükte ikinci bir yer olmadığını tahmin ediyorum" dedi.



    MOLNUPİRAVİR İLACI
    Bakan Koca, İngiltere'nin kullanımına onay verdiği COVID-19 ilacı Molnupiravir ile ilgili olarak "700 dolar olan ilacın 30-35 kat oranında daha az maliyetle olan ilacı 3-4 hafta içinde vatandaşla buluşturacağız" dedi.



    40 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI ATAMASI
    Bakan Koca, sağlık çalışanlarının atamasıyla ilgili de bir müjdeyi paylaştı. 30 bin sözleşmeli sağlık personelinin KPSS puanına göre mülakatsız atanacağını ifade eden Koca, 10 bin kişinin de sürekli çalışan kadrosunda yer alacağını söyledi.



        SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK HAKLARI
        Sağlık çalışanlarının yasal özlük haklarının düzelitmesi gerektiğini ifade eden Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarının özlük hakları ile ilgili taleplerimizi ilettik. Sabit ek ücret ödemesinin genel bütçeye artırılarak aktarılması, mesai sonrası çalışmanın isteğe bağlı olarak yeniden getirilmesi ve emeklilikle ilgili düzenleme yapılacak. En az hakimler kadar düzeltilmesini istiyoruz" açıklamasını yaptı.



        ASİSTANLARIN UZMANLIK EĞİTİM SORUNU
        Bakan Koca, "Reform niteliğinde değişiklikler yapılıp, yıl sonuna kadar netleştirmek istiyoruz. Dershanecilik devre dışı kalmalı, sorular çekirdek müfredattan sorulmalı. Okul başarı puanı mutlak ilave edilmeli, görev süresi 5., 6. bölgelerde çalışma durumuna göre, yaptığı görev esas alınarak, hizmet puanının ilave edilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi duyurdu! TURKOVAC, COVID-19 ilacı ve 40 bin atama...
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