Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi duyurdu! TURKOVAC, COVID-19 ilacı ve 40 bin atama...





SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK HAKLARI

Sağlık çalışanlarının yasal özlük haklarının düzelitmesi gerektiğini ifade eden Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarının özlük hakları ile ilgili taleplerimizi ilettik. Sabit ek ücret ödemesinin genel bütçeye artırılarak aktarılması, mesai sonrası çalışmanın isteğe bağlı olarak yeniden getirilmesi ve emeklilikle ilgili düzenleme yapılacak. En az hakimler kadar düzeltilmesini istiyoruz" açıklamasını yaptı.