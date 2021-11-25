Kabataş Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattı ne zaman açılacak? M7 Mecidiyeköy İstasyonu hangi tarihte hizmete açılacak?

M7 MECİDİYEKÖY İSTASYONU NE ZAMAN AÇILACAK?

Günlük ortalama 80 bin yolcu taşıyan M7 metro hattının 7 Nisan 2021 tarihinde kapatılan Mecidiyeköy istasyonu, 2021 Aralık ayı sonunda kullanıma açılacak.

Konuyla ilgili soruları yanıtlayan İBB Beyaz Masa, "M7 hattı Mecidiyeköy istasyonunda yaşanan sorun yoğun yeraltı suyunun tünel tabanına zarar vermesi ile ilgili olup onarım çalışmaları sürdürülmektedir. Yıl sonuna test ve devreye alma çalışmaları başlatılacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.

Mecidiyeköy-Mahmutbey arasını kapsayan birinci etabı 2020 yılında açılan hattın Mecidiyeköy-Kabataş arasını kapsayan ikinci etabı ise (Yıldız'a kadar olan kısım) 2022 ve (Kabataş'a kadar olan kısım) 2023 yıllarında kullanıma açılacak. Mahmutbey-Esenyurt arasındaki üçüncü etabı ise 2024 yılında hizmete girecek. Esenyurt-Mustafa Kemal arasındaki dördüncü ve son etabının ise 2029'dan sonra yapılması planlanıyor.