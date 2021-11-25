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    • 25.11.2021 13:09
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    Emrah Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Kadıköy-Tavşantepe metrosundaki bıçaklı saldırgan Emrah Yılmaz tutuklandı mı?

    İstanbul'da dün Kadıköy-Tavşantepe metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan Emrah Yılmaz tutuklandı. Kadıköy-Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde yaşanan saldırı öncesinde 'maske' tartışması yaşandığı bildirildi. Gözaltına alınan Emrah Yılmaz'ın uyuşturucu madde bulundurma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme gibi 20 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Bu gelişmelerin ardından, Emrah Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Kadıköy-Tavşantepe metrosundaki bıçaklı saldırgan Emrah Yılmaz tutuklandı mı? Soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar!

    Emrah Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Kadıköy-Tavşantepe metrosundaki bıçaklı saldırgan Emrah Yılmaz tutuklandı mı?

    Emrah Yılmaz hakkında aramalar büyük bir hız kazandı. Dün Kadıköy- Tavşantepe metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit edip küfürler savuran saldırgan Emrah Yılmaz tutuklandı. Gözaltına alınan Emrah Yılmaz'ın uyuşturucu madde bulundurma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme gibi 20 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

    Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir kadına elinde bıçakla tehditler savuran saldırgan Emrah Yılmaz karakoldaki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

    Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dün akşam Senanur Damgacı'yı elindeki bıçakla "Suratını keserim senin" diyerek tehdit eden Emrah Yılmaz (32) saat 02.30 sıralarında polis operasyonuyla yakalandı.

    EMRAH YILMAZ KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

    Gözaltına alınan 32 yaşındaki Emrah Yılmaz'ın yapılan incelemesinde uyuşturucu madde bulundurma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme gibi 20 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube'ye getirilen saldırganın ifadesi alındı. İşlemleri tamamlanan Yılmaz, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

    O KADIN İLK KEZ KONUŞTU

    Kadıköy - Tavşantepe metrosunda bıçaklı kişinin tehditler savurduğu kadın açıklamalarda bulundu. Annesiyle yolculuk ederken bıçaklı kişinin tehdidiyle karşılaştıklarını belirten 26 yaşındaki Senanur Damgacı, "Normalde kick boksçuyum. Kendime güvendim ama o sırada çok korktuk" dedi.


    Olay, dün akşam saatlerinde Kadıköy- Tavşantepe metrosunda yaşanmış, Kadıköy yönüne doğru ilerleyen metro, Bostancı Durağında beklediği sırada, Senanur Damgacı ile Emrah Yılmaz (32) arasında tartışma yaşanmıştı. Elinde bıçak olan Yılmaz, etrafa küfürler savurarak önce Senanur Damgacı'nın üzerine yürüyüp ardından trenden inmişti. Tekrar trene binen Yılmaz, elindeki bıçağı tartıştığı Damgacı'ya doğru sallayarak, yanına çağırdı ve küfürler eşliğinde "Suratını keserim senin" dedi. Saldırgan daha sonra tren kapılarının kapanmasıyla gözden kaydoldu. O anlar trende bulunan diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

        "KÜFREDEREK AĞIR LAFLAR SÖYLEMEYE BAŞLADI"

        Yaşadığı korku dolu anları anlatan Senanur Damgacı, "Maskesi burnuna kadar açık bir kadın oturuyordu. Kadına laf söyleyerek, söylenmeye başladı. Çok müdahale etmedik duruma. Karşımızda oturuyordu. Kadın da cildimde yara vara biraz indirmem gerekiyor diye izah etmesine rağmen adam, sataşmaya devam etti. Sonrasında ayağa kalkarak, küfürler ederek ağır laflar söylemeye başladı. Sonrasında kadına bağıramayacağını, öyle laflar söyleyemeyeceğini ilettim adama. Daha sonra bana saldırarak, arbede yaşandı. Tekmeler, itişmeler, kalkışmalar… Bana vurmaya çalıştı çok üzerime gelmedi, araya insanlar girerek engellemeye çalıştı. Sosyal medyada insanlar bir şey yapmadıkları lanse ediliyor ama bıçak çıkmadan önce herkes müdahale etmeye çalıştı." dedi.

        "ARTIK BİRİLERİNİN BUNLARA 'DUR' DEMESİ LAZIM"

        Kick boksçu olduğunu, jimnastik antrenörlüğü de yaptığını belirten Damgacı, "Arbede sırasında araya annem girdi. Annemi savurup fırlattı. O anları görünce ben çıldırdım. Adamın üzerine yürümeye başlayınca adam ekmek bıçağını çıkardı. O anda hiçbir şey yapamadım. Ben normalde Kick bocksçuyum. Kendime güveniyordum. Herhangi bir malzeme karşısında hiçbir şey yapamayacağımı gördüm. Çok kötü bir durum, çok kötü bir histi. Tek yapacağım şey annemi korumaktı. İnşallah saplamaz dedim. Tamamıyla şans eseri kurtulduk. Kadın cinayetleri hep kuytu köşelerde yapıldığı bilinirken, bildiğiniz kamera kayıtların olduğu metroda aleni bir şekilde insanların arasında yapıldı. Bunlara artık birilerinin 'DUR' demesi gerekiyor. Buna önlem alınmadığı sürece bu tür sapıklıklar ve saldırılar devam edecektir. " diye konuştu.

        Damgacı şöyle devam etti:
        "O anda beynim durdu. Bıçağı görünce kendimi geri ittim. Nişanlımla görüşmeme iki gün kalmıştı. Uçağa binip gidecektim. Sadece 2 günüm kaldığını düşündüm başka bir şey düşünemedim. Bu olaylar yaşandığında megafona 5-6 kez basıldı. Annem, ben ve başkaları bastı. Hiçbir cevap gelmedi adam tehditleri savurduktan sonra kapı kapandı. Kapı kapandıktan sonra megafondan cevap geldi. Metro seyir halindeyken, güvenlik görevlisi gelerek ne olduğunu sordu. Ben o insandan da şikayetçi oldum. Görevini suiistimal ettiği için. Bunu bir ihmal eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Umarım birileri müdahale edilir. Sadece kadınlara oluyor. Şikayetçi oldum. Adamın tutuklandığını öğrendim. Annem ve ben ifadelerimizi verdik. Umarım tutuklu yargılanır. Adalet yerini bulur. Annemin durumu iyi. Anneme yaptığı hareket çok tehlikeliydi. Ufak morarma ve darp izi dışında bir şey olmadı. Çok şükür o bıçak bir yerimize gelmedi" şeklinde konuştu.

        KAVGANIN NEDENİ MASKE TARTIŞMASI

        Yapılan araştırmalarda, görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edildi.

        Olayın ardından polis merkezine gelerek şikayetçi olan kadınlar S. D. ve N.D. ifadelerinde; Emrah Y.'nin A.K. isimli kadın ile maske takma meselesinden bir anda tartışmaya başladığı ve kendilerinin şüpheliye tepki göstermesi üzerine biranda küfürler yağdırıp saldırmaya başladığını ve tehditler ettiğini söyledi. Ayrıca bıçak çekip darp ettiğini söylediler.

        Şüpheli şahıstan şikayetçi olduklarını dile getirdiler.

        BAŞSAVCILIK: DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dün akşam saatlerinde bir kadına elinde bıçakla tehditler savuran saldırganla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada olayla ilgili derhal soruşturma başlatıldığı ve yakalanan şüpheli E.Y.'nin bugün itibariyle adliyeye getirileceği belirtildi.

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada "24 Kasım 2021 günü bir erkek şahsın Kadıköy-Tavşantepe hattındaki metroda elinde bıçakla kadınlara yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği şeklindeki eylemin metroda bulunan bir vatandaş tarafından kameraya çekilip sosyal medyada paylaşıldığının görülmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılarak ilgili kolluk birimine şüphelinin yakalanması ve diğer delillerin toplanması yönünde talimat verilmiştir" denildi.

        "MAĞDURLARIN KORUNMALARI YÖNÜNDE GEREKLİ TEDBİRLER DE ALINMAKTADIR"

        Aynı gün kimliği belirlenip yakalanan şüpheli E.Y.'nin Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelinin olayda kullandığı bıçağın da arama sonucunda ele geçirildiği vurgulandı. Açıklamada, "Soruşturmamız kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkmasını sağlayacak deliller süratle toplanmakta olup, ayrıca eyleme maruz kalan mağdurların korunmaları yönünde gerekli tedbirler de alınmaktadır. Şüpheli bugün itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilecek ve hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
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