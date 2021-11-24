Son dakika: Başkan Erdoğan, şehit Binbaşı Yıldırım'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Suriye Tel-Abyad'da, eğitim sırasında yaralanan, tüm müdahalelere rağmen şehit olan Yıldırım'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
SURİYE'DE EĞİTİM SIRASINDA ŞEHİT OLDU
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde, 23 Kasım 2021 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Binbaşı Mete Yıldırım meydana gelen silah kazası sonucu yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
NAAŞI, ANKARA'YA UĞURLANDI
Barış Pınarı Harekat bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Binbaşı Mete Yıldırım'ın naaşı, Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'ya uğurlandı.
Akçakale Devlet Hastanesi morgundan Türk bayrağına sarılı tabutla çıkarılan şehit Yıldırım'ın (39) cenazesi, askerlerin omuzlarında Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.
Burada saygı duruşuyla başlayan törende, şehidin öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından okunan dualar eşliğinde şehit Piyade Binbaş Mete Yıldırım'ın naaşı, askeri uçakla memleketi Ankara'ya uğurlandı.