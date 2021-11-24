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    • 24.11.2021 14:21
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    Adalet Bakanlığı CTE duyurular son dakika! Kasım ayı açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatılacak mı?

    Mahkum ve mahkum yakınları tarafından açık cezaevi izinleri hakkında yaşanan son gelişmeler yakından takip ediliyor. Koronav,irüs salgını nedeniyle açık cezaevlerinde izin süreci başlamıştı. Kovid izinlerin bitmesine sayılı günler kala mahkumlar ve yakınları açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağı merak etmeye başladı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak son dakika açıklamalar sıkı takibe alındı. Son olarak TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 5'inci Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifine, ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinleriyle ilgili madde ihdas edildi. Hükümlülerin izin süresinin 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabileceği duyuruldu. Peki, CTE Kasım ayı açık ceza evi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatılacak mı? İşte son gelişmeler!

    takvim.com.tr
    Adalet Bakanlığı CTE duyurular son dakika! Kasım ayı açık ceza evi izinleri uzatıldı mı?

    Açık cezaevi izinleri hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle evlerine gönderilen mahkumların izinleri 15 Nisan 2020'den bu yana 9 kez uzatıldı. Bu bağlamda 30 Kasım'da sona ereceği duyurulan açık cezaevi izinlerinin tekrar uzatılıp uzatılmayacağı merak edilmeye başlandı. Son olarak TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 5'inci Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifine, ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinleriyle ilgili madde ihdas edildi. Peki, CTE Kasım ayı açık ceza evi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatılacak mı? İşte son gelişmeler!

    AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

    TBMM Genel Kurulu'nda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edildi.

    Partilerin ortak önergesiyle kanun teklifine ihdas edilen maddeyle ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinleriyle ilgili düzenlemede değişiklik yapıldı. Mevcut düzenlemedeki 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir' ibaresi, 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir' şeklinde değiştirildi.



        Buna göre; koronavirüs salgını sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.
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