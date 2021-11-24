Adalet Bakanlığı CTE duyurular son dakika! Kasım ayı açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatılacak mı?

Açık cezaevi izinleri hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle evlerine gönderilen mahkumların izinleri 15 Nisan 2020'den bu yana 9 kez uzatıldı. Bu bağlamda 30 Kasım'da sona ereceği duyurulan açık cezaevi izinlerinin tekrar uzatılıp uzatılmayacağı merak edilmeye başlandı. Son olarak TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 5'inci Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifine, ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinleriyle ilgili madde ihdas edildi. Peki, CTE Kasım ayı açık ceza evi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatılacak mı? İşte son gelişmeler!
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
TBMM Genel Kurulu'nda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edildi.
Partilerin ortak önergesiyle kanun teklifine ihdas edilen maddeyle ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinleriyle ilgili düzenlemede değişiklik yapıldı. Mevcut düzenlemedeki 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir' ibaresi, 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir' şeklinde değiştirildi.