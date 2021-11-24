Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül duyurdu: Açık görüşler 1 Aralık'ta başlıyor!

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Sağlık Bakanlğı Bilim Kurulunun tavsiye kararıyla açık görüşler uzun bir aranın ardından 1 Aralık Çarşamba günü başlayacak" ifadelerini kullandı.

KARAR BİLİM KURULU'NDA ALINDI

Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası, "Adalet Bakanlığımıza iletilmek üzere cezaevlerinde salgın sebebiyle uygulanacak yeni kurallar tanımlanmıştır." diyerek ilk işareti vermişti.

14 MART 2020'DEN BERİ AÇIK GÖRÜŞ YOK

Adalet Bakanlığı, 14 Mart 2020 itibarıyla ceza infaz kurumlarındaki tüm açık ve kapalı görüşler, aile odasının kullanımı, diğer koğuşlarla yapılan faaliyetler ile nakilleri durdurulmuştu.