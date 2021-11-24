Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE son dakika açıklaması: 5. Yargı Paketi açık cezaevi korona izinleri ne zaman bitecek?

Mahkum ve mahkum yakınları tarafından açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda konu hakkında yapılan son dakika açıklamaları anbean takip ediliyor. TBMM Genel Kurulunda 5. Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi yasalaştı. Yaşanan bu gelişmenin hemen sonrasında CTE son duyurular merak edilmeye başlandı. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 5. Yargı Paketi açık cezaevi korona izinleri ne zaman bitecek? İşte CTE son dakika açıklamasına dair bilgiler...
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
Açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmadığına dair bir açıklama yapılmadı.
5. YARGI PAKETİ'NDE NELER VAR?
5. Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Mecliste grubu bulanan partilerin ortak önergesiyle teklife ihdas edilen maddeyle "COVID-19 izni" ile ilgili mevcut düzenlemedeki Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir" şeklindeki ibare, "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir" olarak değiştirildi.
Buna göre, salgın sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.
Avukatlık Kanunu'nda yapılan değişiklikle kanunda yer verilen cezalardan birini gerektiren suçtan dolayı hakkında kamu davası açılmış olması halinde, avukatlığa alınma isteği hakkındaki kararın, bu kovuşturmanın sonuna kadar bekletilmesine karar verilebilecek.
TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine Adan, birleşimi 24 Kasım Çarşamba saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
Sağlık Bakanlığı tarafından Bilim Kurulu sonrası yapılan açıklamada "7. Adalet Bakanlığımıza iletilmek üzere cezaevlerinde salgın sebebiyle uygulanacak yeni kurallar tanımlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.