Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE son dakika açıklaması: 5. Yargı Paketi açık cezaevi korona izinleri ne zaman bitecek?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

5. YARGI PAKETİ'NDE NELER VAR?

5. Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Mecliste grubu bulanan partilerin ortak önergesiyle teklife ihdas edilen maddeyle "COVID-19 izni" ile ilgili mevcut düzenlemedeki Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir" şeklindeki ibare, "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir" olarak değiştirildi.

Buna göre, salgın sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.