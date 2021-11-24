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    • 25.11.2021 08:21
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    Kadıköy metro bıçaklı saldırgan tutuklandı mı? Kadıköy Tavşantepe metro bıçaklı saldırgan E.Y. kimdir? İşte o görüntüler

    Kadıköy- Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir kadına bıçak çeken saldırgan büyük tepki topladı. O anlar dakika dakika cep telefonu kamerasına kaydedildi. Olay akşam saatlerinde Kadıköy-Tavşantepe metrosunda yaşandı. Şüphelinin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatılmıştı. İstanbul Emniyet'inden yapıulan son dakika açıklamada, "Yapılan çalışma sonucu şahıs 02:30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahsın yapılan incelemesinde (20) adet suç kaydının olduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi. Peki, Kadıköy Tavşantepe metro bıçaklı saldırgan E.Y. kimdir? İşte detaylar...

    Kadıköy-Tavşantepe metrosunda eli bıçaklı kişi kadına saldırdı

    Bugün akşam saatlerinde Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tepki çeken bir olay yaşandı. Saldırgan bıçak çekip üzerine yürüdüğü kadına tehdit ve hakaretlerde bulundu. Peki, Kadıköy Tavşantepe metro bıçaklı saldırgan kimdir? Kadıköy metro bıçaklı saldırgan tutuklandı mı? İşte o anlar...

    KADIKÖY TAVŞANTEPE METRO BIÇAKLI SALDIRGAN KİMDİR, TUTUKLANDI MI?

    Kadıköy- Tavşantepe metrosunda akşam saatlerinde bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada, erkek elindeki bıçakla kadına saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

    Olay, akşam saatlerinde Kadıköy- Tavşantepe metrosunda yaşandı. Kadıköy yönüne doğru ilerleyen metro, Bostancı Durağında beklediği sırada, bir kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Elinde bıçak olan erkek, etrafa küfürler savurarak önce kadının üzerine yürüdü ardından trenden indi. Daha sonra küfürler ederek tekrar trene binen kişi, elindeki bıçağı tartıştığı kadına doğru sallayarak, yanına çağırdı ve küfürler eşliğinde "Suratını keserim senin" dedi. Saldırgan daha sonra tren kapılarının kapanmasıyla gözden kaydoldu. O anlar trende bulunan diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

    HER YERDE ARANIYOR

    Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret eden şüphelinin yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

    Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Kadıköy'den hareket eden metro aracı Bostancı İstasyonu'na yaklaştığı sırada bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle bir kadın yolcuyla tartışmaya başladı. Bu kişi, daha sonra bıçak çekip üzerine yürüdüğü kadına tehdit ve hakaretlerde bulundu.

    Olay, şüphelinin durakta inmesiyle sonlanırken, metro aracındaki diğer yolcular yaşananları endişe ve şaşkınlık içerisinde izledi.

        Yaşanan olay, bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada da paylaşılırken, Bostancı İstasyonu'na giden polis ekipleri, durak ve araç kamerası görüntülerini incelemeye aldı.



        BIÇAKLI SALDIRGAN YAKALANDI!

        Şüpheli E.Y., İstanbul'da yakalandı. E.Y.'nin 20 adet suç kaydı olduğu anlaşıldı.

        İstanbul Emniyet'inden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "24.11.2021 günü Kadıköy-Tavşantepe metro içerisinde bir erkek şahsın, bir kadın şahsı bıçakla tehdit ederek hakaretlerde bulunduğu görülmüştür. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şahsı yakalamak için detaylı bir çalışma başlatılmıştır.

        Yapılan araştırmalarda, görüntüyü paylaşan şahsın mağdur şahıs olmadığı paylaşım yapan kişinin alıntı yaparak paylaştığı tespit edilmiştir. Çevrede yapılan çalışmalar sonucu görüntülerdeki şahsın E.Y.(32) olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışma sonucu şahıs 02:30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahsın yapılan incelemesinde (20) adet suç kaydının olduğu anlaşılmıştır. Yakalanan şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır."
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        Haberler Güncel Kadıköy metro bıçaklı saldırgan tutuklandı mı? Kadıköy Tavşantepe metro bıçaklı saldırgan E.Y. kimdir? İşte o görüntüler
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