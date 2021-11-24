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    • 24.11.2021 10:07
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    • 24.11.2021 10:07
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    Mavi dil hastalığı nedir? Mavi dil hastalığı belirtileri nedir? Blue tongue virüsü (Mavi dil hastalığı) bulaşıcı mı, insana bulaşır mı?

    Mavil dil hastalığı hakkında arama motorlarında araştırmalar hız kazandı. Adana'nın Yumurtalık ilçesinde iki mahalle mavi dil hastalığı nedeniyle karantinaya alındı. Kaymakamlık tarafınca mahallelere hayvan giriş çıkışının yasaklandığı duyuruldu. Vakaların görüldüğü iki mahalle ile 10 kilometre çevresinde karantina uygulama kararı alındı. Bu gelişmeler üzerine, Mavi dil hastalığı nedir? Mavi dil hastalığı belirtileri nedir? Mavi dil hastalığı bulaşıcı mı, hangi hayvandan bulaşıyor? Sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte mavi dil hastalığı ile ilgili bilinmesi gerekenler...

    takvim.com.tr
    Mavi dil hastalığı nedir? Blue tongue virüsü Mavi dil hastalığı bulaşıcı mı, insana bulaşır mı?

    Adana'da mavi dil hastalığı görüldü. Adana Yumurtalık ilçesinde görülen mavi dil hastalığı sebebiyle vakaların görüldüğü 2 köyde karantina uygulaması başlatıldı. Peki, Mavi dil hastalığı nedir? Mavi dil hastalığı belirtileri nedir? Mavi dil hastalığı bulaşıcı mı, hangi hayvandan bulaşıyor? İşte tüm merak edilenler...

    Adana'nın Yumurtalık ilçesinde iki mahalle, hayvanlarda görülen bulaşıcı mavi dil hastalığı nedeniyle karantinaya alındı. Kaymakamlık, mahallelere hayvan giriş-çıkışının yasaklandığını duyurdu.

    KARANTİNAYA ALINDI

    İlçeye bağlı Asmalı ve Gölova Mahallelerinde, havyanlarda buluşıcı olan mavi dil hastalığı görüldü. Yumurtalık Kaymakamlığı, vakaların görüldüğü iki mahalle ile 10 kilometre çevresinde karantina uygulama kararı aldı. Kaymaklık'tan yapılan açıklamada, "Asmalı ve Gölovası Mahallesi ve çevresinde hayvanlarda görülen bulaşıcı mavi dil hastalığı nedeni ile karantina kararı alındı.



    SİNEKLERDEN YAYILIYOR

    Asmalı ve Gölovası Mahalleleri ile 10 km çevresinde hayvan giriş-çıkışları yasaklandı. Aşılama yapılıyor. Hastalık sinekler tarafından yayılan bulaşıcı bir hayvan hastalığı. Bunun için mahallelerde ilaçlama yapılıyor. Hayvan sahipleri bilgilendirildi" denildi.

    MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?

    Mavi dil ya da Blue tongue, Culicoides cinsi sokucu sinekler ile nakledilen, sığır, koyun, keçi ve deve gibi evcil hayvanlar ile bazı yabani gevişgetirenlerde görülen ve konjesyon, ödem, hemoraji ile karakterize bir enfeksiyondur. Hastalığa yol açan patojen Reoviridae ailesinin Orbivirus cinsinden olup Bluetongue virüsü olarak isimlendirilir.

        MAVİ DİL HASTALIĞI BELİRTİLERİ

        Aniden 40-42 dereceye varan ateş,
        Ateşin başlamasından hemen sonra görülen dudak emme hareketleri,
        Dil ve dudak ödemleri dilde mavileşme,
        Önce sulu sonra irinli burun akıntısı,
        Ağızda ve burun girişinde ülser ve kabuklu yaralar, bunun sonucu solunum güçlüğü ve yem alınımının durması,



        Ağızdaki ve burundaki yaraların iyileşmesinden sonra ayakta tırnak aralarında yaralar,
        Deride kırmızılıklar, yapağıda kırılma dökülme ,
        Genç hayvanlarda ishal ve bulguların görülmeye başlanmasından 2-8 gün sonra ölüm.
        Bazı durumlarda ölüm çok daha uzun zaman sonra görülebilir. Kuzularda ölüm oranı % 95 e varabilir.
        Sığırlarda benzer belirtiler görülmekle birlikte belirtiler çok daha hafiftir, bazen fark edilmeyebilir. Ancak gebe ineklerde AH sendromu denilen anomalili buzağı doğumları ve ölü doğumlar da görülebilir.
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