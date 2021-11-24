Mavi dil hastalığı nedir? Mavi dil hastalığı belirtileri nedir? Blue tongue virüsü (Mavi dil hastalığı) bulaşıcı mı, insana bulaşır mı?

Adana'da mavi dil hastalığı görüldü. Adana Yumurtalık ilçesinde görülen mavi dil hastalığı sebebiyle vakaların görüldüğü 2 köyde karantina uygulaması başlatıldı. Peki, Mavi dil hastalığı nedir? Mavi dil hastalığı belirtileri nedir? Mavi dil hastalığı bulaşıcı mı, hangi hayvandan bulaşıyor? İşte tüm merak edilenler...
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde iki mahalle, hayvanlarda görülen bulaşıcı mavi dil hastalığı nedeniyle karantinaya alındı. Kaymakamlık, mahallelere hayvan giriş-çıkışının yasaklandığını duyurdu.
KARANTİNAYA ALINDI
İlçeye bağlı Asmalı ve Gölova Mahallelerinde, havyanlarda buluşıcı olan mavi dil hastalığı görüldü. Yumurtalık Kaymakamlığı, vakaların görüldüğü iki mahalle ile 10 kilometre çevresinde karantina uygulama kararı aldı. Kaymaklık'tan yapılan açıklamada, "Asmalı ve Gölovası Mahallesi ve çevresinde hayvanlarda görülen bulaşıcı mavi dil hastalığı nedeni ile karantina kararı alındı.
SİNEKLERDEN YAYILIYOR
Asmalı ve Gölovası Mahalleleri ile 10 km çevresinde hayvan giriş-çıkışları yasaklandı. Aşılama yapılıyor. Hastalık sinekler tarafından yayılan bulaşıcı bir hayvan hastalığı. Bunun için mahallelerde ilaçlama yapılıyor. Hayvan sahipleri bilgilendirildi" denildi.
MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?
Mavi dil ya da Blue tongue, Culicoides cinsi sokucu sinekler ile nakledilen, sığır, koyun, keçi ve deve gibi evcil hayvanlar ile bazı yabani gevişgetirenlerde görülen ve konjesyon, ödem, hemoraji ile karakterize bir enfeksiyondur. Hastalığa yol açan patojen Reoviridae ailesinin Orbivirus cinsinden olup Bluetongue virüsü olarak isimlendirilir.