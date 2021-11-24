Kuzey Makedonyalı turistlerin bulunduğu otobüs yandı! İçindeki 46 kişi kurtarılamadı

İstanbul'da tatil yapan Kuzey Makedonyalı turistleri taşıyan otobüs, önceki akşam 21.00 sıralarında Bulgaristan'a giriş yaptı. Başkent Sofya'nın batısında aşırı hız nedeniyle yol kenarındaki bariyere çarpan araç, alev aldı. Pernik kentindeki Struma otoyolunda meydana gelen kazada araç içinde bulunan 12'si çocuk 46 Kuzey Makedonya vatandaşı, alevlerden kurtulamadı.

Hepsi de yandı. Yaralanan 7 kişi Sofya'daki bir hastaneye kaldırıldı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski'ye başsağlığı mesajı yolladı.