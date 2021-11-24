Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Gündemde yerli aşı TURKOVAC ve koronavirüs ilacı var

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında videokonferans yöntemiyle bugün toplanacak.
Saat 17.30'da başlayacak toplantıda, salgındaki son durum görüşülecek. Aşılamanın düşük olduğu iller gündemde olacak.
Vaka sayıları 25 binin altına düşürülse de can kayıplarında azalma olmaması ve yoğun bakımlardaki durum ele alınacak. Yerli aşı TURKOVAC ve koronavirüs ilacıyla ilgili çalışmalar da değerlendirilecek.
Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.
23 KASIM TABLOSU
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 365 bin 412 testte 28 bin 170 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 208 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 353 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.