Anayasa kitapçığı fırlatarak doları yükselten 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer kur operasyonu sonrası yeniden hortladı

Ankara'da 87 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için bugün TBMM'de bir tören düzenlendi.
Saat 11.00'deki törene CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.
CENAZE TÖRENİ İÇİN TBMM'DE GÖRÜLDÜ
Törende, uzun süredir kameralardan uzakta yaşam süren bir isim de vardı.
Törene, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in de katılması dikkat çekti.Döviz kuru operasyonuyla karşı karşıya kalınan bugünlerde Ahmet Necdet Sezer'in yeniden ortaya çıkması akıllarda soru işareti bıraktı.