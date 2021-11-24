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    • 24.11.2021 09:54
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    Bulgaristan otobüs kazası | Yürekleri dağlayan olay: 4 yaşındaki ikizler annelerinin kucağında birbirlerine sarılı halde yanmış halde bulundu

    Bulgaristan'da dün sabaha karşı meydana gelen otobüs kazasında yürekler dağlandı. Yolcu otobüsü komple yanarken kahreden detaylar da belli oluyor. Kazanın en küçük kurbanları 4 yaşındaki Luan ve Alban Ahmeti ikizlerinin annelerinin kucağında birbirlerine sarılı halde yanmış olarak bulundukları ortaya çıktı. Öte yandan, yine kazada can veren 27 yaşında Gazmand Ukali'nin ise doğum günü kutlaması için İstanbul'da olduğu ve evine döndüğü öğrenildi.

    Bulgaristan kazasında kahreden detay

    İstanbul'dan kalkan Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsü Sofya'nın batısı Pernik kentine yakın Bosnek kötü bölgesinde dün gece saatlerinde yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra alev aldı.

    46 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
    Kazada 12'si çocuk 46 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 7 kişi ise Sofya'da bulunan bir hastaneye kaldırıldı.

    TÜM AİLE YANARAK CAN VERDİ
    Korkunç kazanın en küçük kurbanları olan Luan ve Alban Ahmeti ikizileri ise annelerinin kucağında otobüsün camına yapışmış halde bulundu. Babalarının da içinde bulunduğu otobüste tüm aile yanarak can verdi.

        DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI İÇİN İSTANBUL'A GİTMİŞ
        Öte yandan araçta ölen 27 yaşındaki Gazmend Ukali'nin ise nişanlısı Albina Belluli ile doğum gününü kutlamak için İstanbul'a geldiği ve kutlamanın ardından evine döndüğü öğrenildi.

        KAZADAN 7 KİŞİ KURTULDU
        Araçtan yalnızca 7 kişi kurtulduğunu söyleyen Kuzey Makedonya Başkanı Zoran Zaev, kurtulan en genç yolcunun 15 yaşında olduğunu söyledi.
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        Haberler Güncel Bulgaristan otobüs kazası | Yürekleri dağlayan olay: 4 yaşındaki ikizler annelerinin kucağında birbirlerine sarılı halde yanmış halde bulundu
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