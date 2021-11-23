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    • Yaşam
    • 23.11.2021 15:36
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    • 23.11.2021 15:36
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    Bulgaristan'daki otobüs kazasında can veren turist kafilesinin İstanbul gezisinden görüntüler ortaya çıktı

    Bulgaristan'da yanan otobüste can veren 46 kişinin İstanbul gezisinde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Yolcuların Esenler'de bulunan bir otelde 2 gün konakladığı ve yola çıkmadan önce İstanbul'u gezdikleri öğrenildi.

    İstanbul’da görüntüleri ortaya çıktı! Yanarak can vermişlerdi

    Bulgaristan'da alev alan otobüste 46 kişi hayatını kaybetti. Kafilenin İstanbul gezisinde çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Bulgaristan'da Sofya yakınlarında Kuzey Makedonya plakalı bir otobüs Struma Otoyolu'nda yerel saatle gece 02.00'de aniden infilak ederek alev aldı.

    Alev alan otobüste 46 kişi hayatını kaybetti. Otobüste bulunan yolcuların Esenler'de bir otelde 2 gün konakladıkları öğrenildi. Kafiledekiler, yola çıkmadan önce İstanbul'u bir süre gezdi.

    Kafiledekilerin İstanbul gezilerine ilişkin görüntüler firmanın sosyal medya hesabından yayınlandı. Görüntülerde kiralanan tekne ile pazar günü boğaz turuna çıkan gruptakilerin, çalan müzik eşliğinde eğlendikleri görülüyor.

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