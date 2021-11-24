24 Kasım Bugün okullar yarım gün mü, ders işlenecek mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi, okul var mı?

24 Kasım Öğretmenler Günü'nün resmi tatil olup olmadığı sorgulanıyor. Öğretmenleri için kutlama mesajları araştıran öğrenciler aynı zamanda 24 Kasım Öğretmenler Günü tatil mi, yarım gün mü? gibi sorulara da yanıt arıyor. Peki, 24 Kasım Bugün okullar yarım gün mü, ders işlenecek mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi? İşte tüm merak edilenler...
24 KASIM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değildir. Bu nedenle okulda tam veya yarım gün tatil yapılmıyor. Öğrenciler ve öğretmenler tüm gün okulda olup, derslerini işlemeye devam edecekler.
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ HAKKINDA
Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmakta olup ülkemizde bu önemli gün her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanıyor.
Bu, Atatürk Yılı ilan edilen 1981 yılında 12 Eylül Askerî İdaresi tarafından başlatılmış bir uygulamadır.