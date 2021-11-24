24 Kasım Bugün okullar yarım gün mü, ders işlenecek mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi, okul var mı?

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ HAKKINDA

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmakta olup ülkemizde bu önemli gün her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanıyor.

Bu, Atatürk Yılı ilan edilen 1981 yılında 12 Eylül Askerî İdaresi tarafından başlatılmış bir uygulamadır.