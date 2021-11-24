Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.11.2021 07:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.11.2021 07:40
    ABONE OL

    24 Kasım Bugün okullar yarım gün mü, ders işlenecek mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi, okul var mı?

    24 Kasım Öğretmenler Günü bugün tüm Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlanacak. En kutsal mesleklerden biri öğretmenliktir. Hayatımızın her alanında büyük bir öneme sahip olan eğitimimizi çok değerli öğretmenlerimiz sayesinde tamamlarız. Bu özel günde öğrenciler en güzel şiirleri okuyacak, hediyelerini alacak ve öğretmenlerin bu gününü tebrik edecek. Bu anlamlı günde öğrenciler ve velileri okulların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, 24 Kasım Bugün okullar yarım gün mü, ders işlenecek mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi? İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    24 Kasım Bugün okullar yarım gün mü, ders işlenecek mi?

    24 Kasım Öğretmenler Günü'nün resmi tatil olup olmadığı sorgulanıyor. Öğretmenleri için kutlama mesajları araştıran öğrenciler aynı zamanda 24 Kasım Öğretmenler Günü tatil mi, yarım gün mü? gibi sorulara da yanıt arıyor. Peki, 24 Kasım Bugün okullar yarım gün mü, ders işlenecek mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi? İşte tüm merak edilenler...

    24 KASIM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

    24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değildir. Bu nedenle okulda tam veya yarım gün tatil yapılmıyor. Öğrenciler ve öğretmenler tüm gün okulda olup, derslerini işlemeye devam edecekler.

    24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ HAKKINDA

    Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmakta olup ülkemizde bu önemli gün her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanıyor.

    Bu, Atatürk Yılı ilan edilen 1981 yılında 12 Eylül Askerî İdaresi tarafından başlatılmış bir uygulamadır.

        24 Kasım 1928 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Millet Mektebi Talimatnamesi'nin 4. maddesi, Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal'i Başmuallim olarak yasalaştırır.

        24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmîleşmişti.

        Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıl dönümlerinin ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi. 26 Şubat 1981'de Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği" ile Öğretmenler Günü'nün amaçları, kutlama komitelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ve kutlama gününe ilişkin esaslar belirlendi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Emekliye çifte zam
        Haberler Güncel 24 Kasım Bugün okullar yarım gün mü, ders işlenecek mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi, okul var mı?
            SON DAKİKA