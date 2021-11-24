Her sene bu önemli günde günün anlam ve önemine uygun paylaşımlar yapılıyor, öğrenciler öğretmenlerine hediyeler alıyorlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım günü, ülkemizde 1981'den beri kutlanıyor. Resimli, anlamlı, duygusal 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajlarını sizler için derledik. Anneye, babaya, sevgiliye, ablaya, abiye, eşe Öğretmenler Günü mesajları! Eski öğretmene Öğretmenler Günü kutlama mesajları 2021!
ANNEYE, BABAYA, ABLAYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI
Canım ablacım öğretmenler günün kutlu olsun. Hayatta her şeyin güzellikle, mutlulukla geçmesi dileğiyle.
Bir gün dersem ki ben öğretmenim sen güneş kadar uzakta bile olsan her bakışımda gülümseyişini görürüm ışıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar inan seninle her mevsim bahar öğretmenim. Öğretmenler günün kutlu olsun anneciğim
Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler Günün kutlu olsun ablacığım...
"Senin gibi bir hocaya sahip olmak bir nimettir. Dünyamı değiştirdiğin için teşekkürler" Öğretmenler günün kutlu olsun babacığım.
Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler günün kutlu olsun fedakar babam...
Öğretmenim canım benim, bana hem anne hem kardeş oldun,.. Öğretmenler günün kutlu olsun canım ablam.
"En iyi öğretmenler kitaptan değil yürekten öğretir" Harika bir öğretmen olduğun için teşekkürler anneciğim...