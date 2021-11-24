Anneye, babaya, sevgiliye, ablaya, abiye, eşe Öğretmenler Günü mesajları! Eski öğretmene Öğretmenler Günü kutlama mesajları 2021!

"Senin gibi bir hocaya sahip olmak bir nimettir. Dünyamı değiştirdiğin için teşekkürler" Öğretmenler günün kutlu olsun babacığım.

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler günün kutlu olsun fedakar babam...

Öğretmenim canım benim, bana hem anne hem kardeş oldun,.. Öğretmenler günün kutlu olsun canım ablam.

"En iyi öğretmenler kitaptan değil yürekten öğretir" Harika bir öğretmen olduğun için teşekkürler anneciğim...