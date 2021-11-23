TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'terörist' gerginliği (Güncel haberler)

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'un, "Selahattin Demirtaş bir teröristtir" sözü üzerine arbede yaşandı. MHP ve HDP'li vekiller birbirine girdi. Olaylar nedeniyle komisyona ara verildi.

NAHYAN YARIN TÜRKİYE'DE

BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, Başkan Tayyip Erdoğan ile görüşmek için yarın Türkiye'ye geliyor. İki ülke arasında doğrudan ticaret, İran üzerinden ticaret ve terörle mücadele konularının ele alınacağı belirtildi.

PKK'NIN SON ÇIRPINIŞLARI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de 2022 bütçe görüşmelerinde konuştu: Türkiye, terörle meşgul bir ülke olmaktan çıktı. PKK artık Türkiye'nin hafızasından silinmek üzeredir. Elebaşlarının bile ümitlerinin tükendiğini, batıya yaptıkları sitem dolu çağrılarda görüyoruz.