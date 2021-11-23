2 yıldır Libya’da alıkonulan vatandaşlar ailelerine kavuştu: Devletimizin bizi kurtaracağını biliyorduk

Sabah'ta yer alan habere göre, Kahramanmaraş'ta ailesine kavuşan Çalık ise "Ben şu an aileme kavuştum. Yeni doğmuş gibi çok sevindim. Onlar da çok sevindi çünkü çok üzülmüşlerdi. Onlara kavuştuğum için çok mutlu ve sevinçliyim. Orada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın diye alıkoydular. Ajanlıkla suçladılar, iftira attılar. 2 yıl bayağı bir eziyet yaptılar. Allah'a şükür, hükümetimiz güçlü olmasından dolayı bizi kurtardı" ifadelerine yer verdi.

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