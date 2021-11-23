2 yıldır Libya’da alıkonulan vatandaşlar ailelerine kavuştu: Devletimizin bizi kurtaracağını biliyorduk

Libya'da çalışırken, darbeci Halife Hafter yönetimince alıkonulan 7 Türk vatandaşı, serbest bırakılmaları sonrasında ailelerine kavuştu. 2019'da çalışmak için gittiği Libya'nın Sirte kentinde pastane işleten Halil Gözel, Adana'nın Seyhan ilçesindeki ailesine, Nurettin Çalık da Kahramanmaraş'ta yaşayan ailesine kavuştu. Gözel'i düğün havasında karşılayan ailesi, kurban kesip hasret giderdi.
"ÜLKEMİZİN GÜCÜNÜ GÖRDÜK"
İşyerinde çalışırken Hafter güçlerince baskın yapıldığını, Türk olduklarını söyleyince de alıkonulduklarını anlatan Gözel, 5 gün kötü şartlarda barındıktan sonra Bingazi'ye götürüldüklerini söyledi. 15 gün hücrede kaldıklarını ve casuslukla suçlandıklarını anlatan Gözel, "Şartlarımız kötüydü ama devletimizin güçlü olduğunu bildiğimiz için kurtarılacağımızı biliyorduk. Her an kurtulmayı bekliyorduk" dedi.
Gözel, "Tutulduğumuz hapishaneden sorumlu astsubay, Libya'daki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'in oğlu Saddam Hafter'in geleceğini söyledi. Bir gün sonra gelip bizi aldı. Havalimanına götürüp bizi misafirhaneye yerleştirdiler. Ertesi gün de devletimizin kurumları gelip bizi aldı. Katar'a gittik, oradan sağlık kontrolünden geçip Türkiye'ye ait özel jetle Ankara'ya geldik. Türkiye'deki karşılama anında devletimizin ne kadar güçlü olduğunu anladık.