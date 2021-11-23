Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı? Açık cezaevi izinleri bitti mi, ne zaman bitecek? 48 saat detayı...

Açık cezaevi izinleri ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Pandemi dolayısıyla 2 ay uzatmalı izne çıkan mahkumlar 30 Kasım 2021 tarihinde kalan cezalarını çekmek üzere cezaevlerine geri dönmeye hazırlanıyor. Gündemde Açık cezaevi izinlerinin uzatılacağı yönünde iddialar yer alıyor. Hal böyle olunca mahkum ve mahkum yakınları da Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı? Açık cezaevi izinleri bitti mi, ne zaman bitecek? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü duyurdu: Aşı ve PCR testi...

CEZAEVİ İZİNLERİ SON DURUM 2021, AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Açık cezaevi izinleri ile ilgili CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan, "Mahkumların Kovid izni bitecek mi diye soruluyordu... 30 Kasım'da sona erecek iznin 6 ay daha uzatılmasına ilişkin bir formül masada var. Meclis'teki 5. yargı paketine önergeyle bir maddenin eklenmesi söz konusu. Bu konuda hakkındaki değerlendirmeler kabine toplantısında yapılacak." demişti. Ancak Kabine Toplantısı sonrası izinlerin 30 Kasım'da biteceği kesinleşti.

İzinden dönecek mahkumlar koronavirüs aşısı yaptıracaklar. Cezaevine girmeden önce de PCR testi yaptırmaları gerekiyor. Cezaevlerine dönmeyenler ise firari sayılacak.