Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı? Açık cezaevi izinleri bitti mi, ne zaman bitecek? 48 saat detayı...

Açık cezaevi izinleri ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Pandemi dolayısıyla 2 ay uzatmalı izne çıkan mahkumlar 30 Kasım 2021 tarihinde kalan cezalarını çekmek üzere cezaevlerine geri dönmeye hazırlanıyor. Gündemde Açık cezaevi izinlerinin uzatılacağı yönünde iddialar yer alıyor. Hal böyle olunca mahkum ve mahkum yakınları da Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zamana kadar uzatıldı? Açık cezaevi izinleri bitti mi, ne zaman bitecek? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü duyurdu: Aşı ve PCR testi...
CEZAEVİ İZİNLERİ SON DURUM 2021, AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
Açık cezaevi izinleri ile ilgili CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan, "Mahkumların Kovid izni bitecek mi diye soruluyordu... 30 Kasım'da sona erecek iznin 6 ay daha uzatılmasına ilişkin bir formül masada var. Meclis'teki 5. yargı paketine önergeyle bir maddenin eklenmesi söz konusu. Bu konuda hakkındaki değerlendirmeler kabine toplantısında yapılacak." demişti. Ancak Kabine Toplantısı sonrası izinlerin 30 Kasım'da biteceği kesinleşti.
İzinden dönecek mahkumlar koronavirüs aşısı yaptıracaklar. Cezaevine girmeden önce de PCR testi yaptırmaları gerekiyor. Cezaevlerine dönmeyenler ise firari sayılacak.
CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Pandemi nedeniyle açık cezaevlerinden 15 Nisan 2020'de 90 bin mahkum evlerine gönderilmişti. 9 kez uzatılan izinler 30 Kasım'da bitecek. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nce en son yapılan açıklamada mahkumların izin süresinin 30 Kasım'da sona ereceği bildirildi.
48 SAAT DETAYI
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü duyurdu:
Ceza infaz kurumlarının toplu yaşanılan yerler olması nedeniyle, Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınan tedbirlerin yanı sıra KOVID-19 izninden dönecek olan hükümlülerin;
-Aşı yaptırmayanların mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmaları, aşıları eksik olanların da Sağlık Bakanlığının aşı şemasına uygun şekilde aşılarını tamamlamaları,
-Kuruma gelmeden önceki son 14 günü kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak geçirmeleri,
-Kuruma girişlerinden 48 saat önce PCR testlerini yaptırmaları,
-Kuruma girişleri esnasında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları ve HES kodlarını yazılı olarak yanlarında bulundurmaları, gerek kendileri, gerekse ceza infaz kurumlarında barındırılan diğer hükümlülerin sağlığı açısından önem arz etmektedir.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hükümlülerin sağlığının korunması bakımından tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.